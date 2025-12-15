В Сумгайыте найден малолетний ребёнок - Разыскиваются родители - ФОТО

Сегодня около 18:00 на территории 10-го микрорайона в городе Сумгайыт был найден ребёнок примерно 3–4 лет.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Сообщается, что малолетний ребёнок доставлен в территориальный орган полиции.

«Просим всех, кто знает ребёнка или его родителей, а также располагает какой-либо информацией, обратиться по городскому номеру (018) 646-06-94, мобильному номеру (070) 908-18-19, а также в Телефонная службу “102” Министерства внутренних дел», - говорится в сообщении.