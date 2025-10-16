Панельная дискуссия «Возрождение Карабаха сквозь призму современной коммуникации и сторителлинга» прошла в рамках выставки «Rebuild Karabakh 2025» - ФОТО

15 октября 2025 года, во второй день выставки Rebuild Karabakh 2025, состоялась панельная дискуссия на тему «Возрождение Карабаха сквозь призму современной коммуникации и сторителлинга».

Мероприятие было организовано Фондом Возрождения Карабаха совместно с Агентством развития медиа.

В дискуссии приняли участие заместитель исполнительного директора Агентства развития медиа Натиг Мамедов, британский исследователь и писатель Грэм Уилсон (автор биографии Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева), член Наблюдательного совета Агентства развития медиа Шафаг Мехралиева и фотокорреспондент АзерТАдж Вугар Ибадов.

В ходе обсуждения отмечалось, что сторителлинг сегодня стал неотъемлемой частью современных коммуникационных стратегий. Это не просто способ передачи информации, но и мощный инструмент сохранения национальной памяти, передачи культурного наследия и духовных ценностей будущим поколениям.

Каждая история о возрождении Карабаха, независимо от формы подачи, отражает единство, решимость и национальную гордость азербайджанского народа, вызывая глубокий эмоциональный отклик у широкой аудитории.

Участники подчеркнули важность визуальных медиа, интерактивных платформ и цифровых проектов в донесении локальных историй до международной аудитории. Современные формы коммуникации усиливают эмпатию и вовлечённость, позволяя людям ощущать себя частью истории.

Обращаясь к мировому опыту, спикеры отметили, что применение креативных подходов и эмоционально насыщенных форм подачи способствует росту общественной поддержки и участию граждан.

История возрождения Карабаха имеет потенциал вызывать интерес не только на национальном, но и на глобальном уровне. Использование визуальных и цифровых инструментов делает повествование более выразительным, усиливает эмоциональное воздействие и создаёт эффект присутствия, превращая историю в объединяющий посыл.

В завершение встречи спикеры ответили на вопросы участников панели.

По окончании мероприятия выступающим были вручены памятные плакеты от Фонда Возрождения Карабаха, а также сертификаты пожертвования «День Победы», подтверждающие посадку деревьев в честь великой Победы Азербайджанской армии и в знак вклада в восстановление экологического баланса в Карабахе. Кроме того, в качестве символа мира, устойчивости и изобилия им были подарены саженцы оливковых деревьев.