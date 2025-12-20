 Азербайджанские компании инвестировали в Черногорию до $1 млрд | 1news.az | Новости
Азербайджанские компании инвестировали в Черногорию до $1 млрд

14:05 - Сегодня
Азербайджанские компании инвестировали в Черногорию до $1 млрд

Азербайджанские компании инвестировали в Черногорию до $1 млрд.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с вице-премьером, министром иностранных дел Черногории Эрвином Ибрагимовичем.

Он отметил, что текущий уровень товарооборота является неудовлетворительным:

"Также мы обсудили сотрудничество в сфере туризма. Состоялся обмен мнениями о прямых рейсах между столицами двух стран".

