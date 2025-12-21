Завтра в Баку состоится 12-е заседание Совместной межправкомиссии между Азербайджаном и Турцией

В Баку состоится 12-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщили в посольстве Турции в Азербайджане, очередное заседание комиссии пройдет 22–23 декабря.

Для участия в заседании в Азербайджан прибудет делегация во главе с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом. С азербайджанской стороны заседание возглавит премьер-министр Али Асадов.

В ходе заседания будут обсуждаться шаги, которые предстоит предпринять в направлении достижения поставленной президентами двух стран цели по увеличению объема взаимной торговли до 15 млрд долларов.

Параллельно с заседанием комиссии в Баку также пройдет II Азербайджано-турецкий инвестиционный форум. Его цель - углубление экономических связей, объединение деловых кругов и развитие совместных инвестиционных возможностей.

Кроме того, в рамках MÜSİAD планируется проведение встречи турецких и азербайджанских предпринимателей.

Согласно официальным данным, Турция на протяжении длительного времени является одним из основных торговых партнеров Азербайджана. В 2024 году экспорт Турции в Азербайджан составил 3,1 млрд долларов, импорт из Азербайджана - 4,8 млрд долларов. В настоящее время Турция занимает второе место среди стран, в которые Азербайджан экспортирует продукцию, и третье - по объему импорта.

Напомним, 11-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией состоялось в мае прошлого года в Анкаре.

Источник: Report