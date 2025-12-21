 Рейс Москва-Анталья вынужденно приземлился в Адане | 1news.az | Новости
Рейс Москва-Анталья вынужденно приземлился в Адане

First News Media12:20 - Сегодня
Пассажирский лайнер компании Pegasus, летевший из Москвы в Анталью, вынужденно приземлился в аэропорту Аданы из-за непогоды в Анталье.

"Самолет Airbus A320 компании Pegasus, выполнявший рейс PC1577 из Москвы в Анталью, был вынужден совершить посадку в аэропорту Чукурова (провинция Адана) из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту назначения и его окрестностях", - сообщил турецкий портал Havasosyalmedya.

Согласно метеосводке, в Анталье на высоте 450 м наблюдаются грозы и кучево-дождевые облака.

Источник: ТАСС

