Эмин Амруллаев: Каждый ребенок, охваченный дошкольным образованием, обходится госбюджету в 4,5 тыс манатов

Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев в интервью Real TV подчеркнул, что хотя более 85% вопросов, связанных с дошкольным образованием, уже решены, крайне важно обеспечить как его качество, так и финансовую устойчивость.

Он отметил, что государство берет на себя значительную часть расходов в этой сфере: более 100 тысяч детей охвачены дошкольным образованием в государственных учреждениях, и каждый ребёнок обходится бюджету в 4 500 манатов. В сумме это превышает 2 млрд манатов, что делает финансирование исключительно за счет государства крайне затратным и малореалистичным.

Приводя примеры из зарубежной практики, Эмин Амруллаев подчеркнул, что в ведущих странах мира дошкольное образование не финансируется полностью за счёт государства. В качестве решений он предложил внедрение дошкольного образования на уровне общин и развитие механизмов государственно-частного партнерства.