Крупнейшее морское нефтегазовое месторождение Китая установило рекорд

First News Media13:20 - Сегодня
Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация (CNOOC) в 2025 году зафиксировала рекордный объем добычи нефти и газа в 40 млн тонн на Бохайском нефтегазовом месторождении.

Об этом сообщило агентство Xinhua.

Как отмечается, тем самым CNOOC внесла значительный вклад в обеспечение национальной энергетической безопасности и высококачественного социально-экономического развития. По словам представителя компании, на которого ссылается агентство, повышение указанного показателя, в частности, связано с эффективной эксплуатацией ряда ключевых объектов, включая нефтяные месторождения "Кэньли 10-2" и "Бочжун 26-6". Параллельно ускорился процесс цифровизации и внедрения умных технологий.

Бохайское нефтегазовое месторождение расположено в Бохайском заливе Желтого моря на севере страны и считается самым крупным в КНР. На его территории насчитывается более 60 зон по освоению энергоресурсов, порядка 200 производственных объектов. Совокупный объем добычи на месторождении превысил 600 млн тонн.

Источник: ТАСС

