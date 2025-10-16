Биржевая цена на золото обновила исторический рекорд

Биржевая цена на золото продолжает обновлять исторические рекорды, второй день подряд, в четверг утром превысив уже 4 250 долларов за тройскую унцию, также очередного максимума достигла стоимость серебра, следует из данных торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 1,19% относительно предыдущего закрытия - на 49,96 доллара, до 4 251,56 доллара за тройскую унцию, а ранее в ходе торгов котировки достигали рекордных 4 254,8 доллара за унцию.