Иран не несет ответственности за напряженность в Ормузском проливе - МИД

Проблемы с безопасностью в Ормузском проливе связаны не с действиями Ирана, а с общей напряженностью на Ближнем Востоке.

Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в интервью телеканалу NDTV.

«Нестабильность, распространившаяся по всему региону, к сожалению, дошла и до Ормузского пролива, и это не вина Ирана», - сказал он.

Багаи добавил, что судам, поддерживающим военные операции против Ирана, не будет разрешено проходить через пролив, поскольку они не могут считаться нейтральными: «Мы четко заявили, что в соответствии с международным правом суда стран-агрессоров не могут проходить через Ормузский пролив, поскольку их проход уже не носит мирный характер».