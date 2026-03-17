Каллас пообещала защитить Армению от иностранного вмешательства

Евросоюз направит в Армению группу быстрого реагирования для противодействия возможным угрозам в преддверии парламентских выборов.

Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

По ее словам, решение принято по запросу армянской стороны.

Ранее Каллас также сообщала, что Армения обратилась к Евросоюзу с запросом о содействии в противодействии внешнему вмешательству в предстоящие выборы. В ответ ЕС заявил о готовности выделить 12 млн евро. Средства планируется направить на борьбу с иностранными информационными манипуляциями и вмешательством, а также на укрепление кибербезопасности.

"По просьбе Армении ЕС направит гибридную группу быстрого реагирования для противодействия угрозам в преддверии выборов. Поддержка демократической устойчивости в нашем соседстве остается для нас приоритетом. Мы не оставим Армению одну — демократии, находящиеся под давлением, могут рассчитывать на Европу", — сказала Каллас на пресс-конференции после встречи глав МИД стран ЕС.

Парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня.

Напомним, президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле 2025 года принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, хотя само объединение не предлагало стране членство.

Как заявил 20 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что возможное вступление Армении в ЕС невозможно с сохранением ее членства в ЕАЭС, выбор сделать должен будет армянский народ,

Кроме того, Лавров назвал "явкой с повинной" обещание Каллас помочь Армении в борьбе с "гибридными угрозами" по аналогии с Молдовой. По мнению министра, это свидетельствует о планах Запада вмешаться в дела республики, в том числе, возможно, применить "молдавский сценарий" на будущих выборах в Армении.

Источник: Sputnik Армения