Лига чемпионов УЕФА: «Челси» сыграет с ПСЖ, «Манчестер Сити» - с «Реалом»

Сегодня состоятся ответные игры 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

В первом поединке дня португальский "Спортинг" примет норвежский "Будё-Глимт".

В других матчах вечера английский "Арсенал" встретится с немецким "Байером", "Челси" - с французским ПСЖ, а "Манчестер Сити" сыграет с испанским "Реалом".

Лига чемпионов УЕФА

1/8 финала

17 марта

21:45 "Спортинг" - "Будё-Глимт" (первый матч - 0:3).

18 марта

00:00 "Арсенал" - "Байер Леверкузен" (первый матч - 1:1);

00:00 "Челси" - ПСЖ (первый матч - 2:5);

00:00 "Манчестер Сити" - "Реал Мадрид" (первый матч - 0:3).