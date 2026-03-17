Лига чемпионов УЕФА: «Челси» сыграет с ПСЖ, «Манчестер Сити» - с «Реалом»
Сегодня состоятся ответные игры 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
В первом поединке дня португальский "Спортинг" примет норвежский "Будё-Глимт".
В других матчах вечера английский "Арсенал" встретится с немецким "Байером", "Челси" - с французским ПСЖ, а "Манчестер Сити" сыграет с испанским "Реалом".
Лига чемпионов УЕФА
1/8 финала
17 марта
21:45 "Спортинг" - "Будё-Глимт" (первый матч - 0:3).
18 марта
00:00 "Арсенал" - "Байер Леверкузен" (первый матч - 1:1);
00:00 "Челси" - ПСЖ (первый матч - 2:5);
00:00 "Манчестер Сити" - "Реал Мадрид" (первый матч - 0:3).
