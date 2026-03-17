Кабул заявил о сотнях погибших в результате пакистанского авиаудара по больнице, Исламабад отрицает - ФОТО

По меньшей мере 400 человек погибли и 250 получили ранения в результате авиаудара Пакистана по реабилитационной больнице для наркозависимых в Кабуле, заявил во вторник представитель правительства талибов.

Власти Пакистана отрицают удар по больнице и утверждают, что целью были военные объекты и инфраструктура.

Как заявил представитель правительства Афганистана Хамдулла Фитрат, авиаудар был нанесен в 21:00 по местному времени (16:30 GMT) в понедельник. Удар пришелся на государственный центр реабилитации наркозависимых на 2000 коек.

«Значительная часть больницы разрушена, и есть опасения по поводу больших жертв», — написал он в сообщении в соцсети X. «К сожалению, число погибших на данный момент достигло 400 человек, еще до 250 получили ранения».

По его словам, на месте происшествия работали спасательные команды, которые занимались тушением пожара и извлечением тел пострадавших.

Съемочная группа Би-би-си посетила больницу, часть которой все еще горела, и увидела, как более 30 тел выносили на носилках.

Представители больницы рассказали, что там лечились около 2000 человек, и предположительно число пострадавших может достигать сотен.

Би-би-си пока не подтвердила данные правительства о 400 погибших из независимых источников.

Пакистан отрицает нанесение ударов по каким-либо медицинским учреждениям, заявляя, что «целью были военные объекты и инфраструктура поддержки террористов» в Кабуле и восточной провинции Нангархар.

