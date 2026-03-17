У берегов ОАЭ атакован нефтяной танкер

Неизвестный снаряд поразил танкер, который стоял на якоре в районе Эль-Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом во вторник, 17 марта, сообщила пресс-служба Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

«Сообщается о незначительных повреждениях конструкции. Экипаж не пострадал», — отметило ведомство.

В управлении уточнили, что инцидент произошел в 23 морских милях к востоку от Фуджейры. Отмечается, что информации о вреде для окружающей среды не поступало. Название танкера, а также источник выстрела и тип снаряда не сообщается.

Источник: РИА Новости