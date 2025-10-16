Трамп задумал создать «фонд победы» для Украины

Президент США Дональд Трамп работает над созданием «фонда победы» для Украины, который будет финансироваться за счет новых пошлин против Китая.

Об этом пишет газета The Telegraph.

Как пишет газета, президент США поручил министру финансов Скотту Бессенту представить план европейским коллегам перед визитом Владимира Зеленского в Вашингтон в пятницу.

Стратегия предусматривает введение 500-процентной пошлины на импорт из Китая, а полученные средства будут направлены на закупку оружия для украинской армии, говорится в тексте.

«План призван оказать максимальное экономическое давление на Путина, чья военная машина зависит от поддержки Китая, с тем чтобы он сел за стол переговоров с г-ном Трампом и г-ном Зеленским», — сообщает газета.

Источник: Газета.ру