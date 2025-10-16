Азербайджан добился выдачи из ОАЭ обвиняемого в легализации крупных сумм через криптовалюту

Министерство юстиции Азербайджана продолжает активное сотрудничество с компетентными органами иностранных государств по розыску и экстрадиции лиц, обвиняемых в совершении преступлений.

Как сообщили в ведомстве, 16 октября в результате скоординированных действий был экстрадирован в Азербайджан еще один человек, находившийся в международном розыске по линии Интерпола.

Речь идет о гражданине Российской Федерации Сергее Сергееве, обвиняемом в создании организованной группы, занимавшейся незаконным переводом крупных денежных средств (в том числе криптовалюты) из Азербайджана за рубеж и обратно, а также в легализации имущества, полученного преступным путем (по статьям 193-1.3.1, 193-1.3.2 и 206-1.3 Уголовного кодекса Азербайджана).

Местонахождение Сергея Сергеева было установлено в Объединенных Арабских Эмиратах, где он был задержан. В соответствии с двусторонним договором об экстрадиции между Азербайджаном и ОАЭ Министерство юстиции Азербайджана направило официальный запрос и все необходимые документы, после чего между сторонами были проведены результативные переговоры.

В итоге компетентные органы ОАЭ дали согласие на экстрадицию, и С.Сергеев был доставлен в Азербайджан, где помещен в следственный изолятор Пенитенциарной службы Министерства юстиции на основании судебного решения о заключении под стражу.

В министерстве отметили, что работа по обеспечению привлечения к ответственности лиц, скрывающихся за рубежом, будет продолжена.