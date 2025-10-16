TƏBİB о состоянии пострадавших во время перестрелки в Ясамальском районе - ОБНОВЛЕНО

Состояние одного из пострадавших в вооруженном инциденте, произошедшем в Ясамальском районе Баку сегодня утром, оценивается как стабильное, а другого - средней тяжести.

Об этом сообщили в пресс-службе Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) в ответ на запрос Report.

Согласно информации, 16 октября около 07:00 двое мужчин (оба 1995 г.р.) поступили в отделение скорой и неотложной медицинской помощи Клинического медицинского центра с серьезными травмами. Врачи диагностировали у одного из пациентов «перелом левого бедра», у второго - «колото-резаную рану» той же области. В настоящий момент оба пострадавших проходят лечение в травматологическом отделении медучреждения под наблюдением специалистов.

По предварительным данным, участниками вооруженного инцидента стали Джейхун Гасанов и Сянан Дуньямалиев.

Правоохранительные органы начали расследование всех обстоятельств происшествия.

В Ясамальском районе Баку минувшей ночью произошла перестрелка, в результате которой были ранены двое мужчин.

Как сообщает bakupost.az, пострадавшими оказались Джейхун Гасанов и Санан Дуньямалиев (оба 1995 г.р.).

Они были доставлены в больницу, их состояние врачи оценивают как тяжёлое.

Мотивы и обстоятельства происшествия выясняются.

По данному факту начато расследование.