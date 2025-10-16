Новый посол Нидерландов вручила верительные грамоты Президенту Азербайджана - ФОТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в четверг верительные грамоты назначенного в республику нового посла Нидерландов Марианы де Йонг.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента АР.

Президент Ильхам Алиев отметил наличие хороших перспектив сотрудничества между двумя странами. Отметив, что в настоящее время компании из Нидерландов работают в Азербайджане в различных направлениях, глава государства выразил надежду на увеличение их числа в будущем.

В свою очередь Мариана де Йонг заявила, что ее страна намерена тесно сотрудничать с Азербайджаном в политической и экономической сферах, подчеркнув уверенность во взаимовыгодном сотрудничестве.