В Армении дальнобойщики пригрозили парализовать движение по всей стране

Министр экономики Армении Геворг Папоян пообещал дальнобойщикам, протестующим в Ереване, содействие в решении миграционных проблем при въезде в Россию.

С 1 января 2025 года в России вступили в силу поправки к федеральному закону №115 "О правовом положении иностранных граждан", ограничивающие срок пребывания граждан стран с безвизовым режимом. Теперь иностранцы, въезжающие не с целью трудоустройства (если в миграционной карте не указана цель "работа"), могут находиться на территории РФ не более 90 дней в течение календарного года. Ранее разрешалось 90 дней в каждом 180-дневном периоде.

Эти изменения затронули и водителей, осуществляющих грузовые и пассажирские перевозки. Многие из них уже столкнулись с запретами на въезд в Россию.

Папоян сообщил, что правительство Армении активно занимается вопросом, однако не стал раскрывать детали переговоров, чтобы не повлиять на процесс.

"Мы работаем над этим на самом высоком уровне ЕАЭС и надеемся на положительное решение. Вы можете продолжать проводить акции, но независимо от этого мы будем добиваться результата", — заявил министр.

Он отметил, что ограничение в 90 дней не учитывает специфику работы армянских перевозчиков, которые проводят значительное время в пути и на пропускном пункте Верхний Ларс. По словам Папояна, вопрос граждан Армении, уже получивших запрет на въезд, также будет обсуждаться с российской стороной.

Сокращение срока пребывания создало серьезные трудности для дальнобойщиков: они проводят много времени в очередях на КПП и в долгих рейсах по территории России, из-за чего установленный лимит быстро исчерпывается. Водители требуют от правительства Армении начать переговоры с Москвой для смягчения миграционных условий для водителей-дальнобойщиков.

Дальнобойщик Мушег Асланян в беседе с журналистами заявил, что не верит обещаниям министра и что акции протеста продолжатся до решения вопроса. В свою очередь, Вардан Варданян, также участвующий в акции, подчеркнул, что водители ожидают от властей конкретных сроков и шагов по урегулированию проблемы.

"Если ничего не изменится, мы перекроем дороги. Мы можем парализовать движение по всей стране — тогда посмотрим, что они после этого предпримут. Это не только наша проблема, но и всей страны, ведь весь импорт держится на наших перевозках", — отметил он.

Ранее с подобными проблемами столкнулись и граждане Казахстана, однако двум странам удалось достичь временного соглашения.

