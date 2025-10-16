 В Армении дальнобойщики пригрозили парализовать движение по всей стране | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

В Армении дальнобойщики пригрозили парализовать движение по всей стране

First News Media11:50 - Сегодня
В Армении дальнобойщики пригрозили парализовать движение по всей стране

Министр экономики Армении Геворг Папоян пообещал дальнобойщикам, протестующим в Ереване, содействие в решении миграционных проблем при въезде в Россию.

С 1 января 2025 года в России вступили в силу поправки к федеральному закону №115 "О правовом положении иностранных граждан", ограничивающие срок пребывания граждан стран с безвизовым режимом. Теперь иностранцы, въезжающие не с целью трудоустройства (если в миграционной карте не указана цель "работа"), могут находиться на территории РФ не более 90 дней в течение календарного года. Ранее разрешалось 90 дней в каждом 180-дневном периоде.

Эти изменения затронули и водителей, осуществляющих грузовые и пассажирские перевозки. Многие из них уже столкнулись с запретами на въезд в Россию.

Папоян сообщил, что правительство Армении активно занимается вопросом, однако не стал раскрывать детали переговоров, чтобы не повлиять на процесс.

"Мы работаем над этим на самом высоком уровне ЕАЭС и надеемся на положительное решение. Вы можете продолжать проводить акции, но независимо от этого мы будем добиваться результата", — заявил министр.

Он отметил, что ограничение в 90 дней не учитывает специфику работы армянских перевозчиков, которые проводят значительное время в пути и на пропускном пункте Верхний Ларс. По словам Папояна, вопрос граждан Армении, уже получивших запрет на въезд, также будет обсуждаться с российской стороной.

Сокращение срока пребывания создало серьезные трудности для дальнобойщиков: они проводят много времени в очередях на КПП и в долгих рейсах по территории России, из-за чего установленный лимит быстро исчерпывается. Водители требуют от правительства Армении начать переговоры с Москвой для смягчения миграционных условий для водителей-дальнобойщиков.

Дальнобойщик Мушег Асланян в беседе с журналистами заявил, что не верит обещаниям министра и что акции протеста продолжатся до решения вопроса. В свою очередь, Вардан Варданян, также участвующий в акции, подчеркнул, что водители ожидают от властей конкретных сроков и шагов по урегулированию проблемы.

"Если ничего не изменится, мы перекроем дороги. Мы можем парализовать движение по всей стране — тогда посмотрим, что они после этого предпримут. Это не только наша проблема, но и всей страны, ведь весь импорт держится на наших перевозках", — отметил он.

Ранее с подобными проблемами столкнулись и граждане Казахстана, однако двум странам удалось достичь временного соглашения.

Источник: Sputnik Армения

Поделиться:
211

Актуально

Политика

Ильхам Алиев посетит Казахстан с государственным визитом

Lifestyle

Состоялась церемония прощания с Рамизом Гулиевым - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Xроника

Новый посол Нидерландов вручила верительные грамоты Президенту Азербайджана - ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял Исполнительного директора UN-Habitat - ФОТО

Армения

В Армении дальнобойщики пригрозили парализовать движение по всей стране

В Армении арестован еще один священник

В Армении суд арестовал племянника Гарегина II

Суд снова оставил под стражей главу ГК «Ташир» Самвела Карапетяна

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

В Армении бизнесмену Самвелу Карапетяну хотят продлить арест: адвокаты заявили о новом обвинении

Мирзоян: Обслуживанием TRIPP будет заниматься армяно-американская компания

Епископ Арагацотнской епархии взят под стражу - ОБНОВЛЕНО

Пашинян вновь упрекнул экс-президентов Армении

Последние новости

Состоялась церемония прощания с Рамизом Гулиевым - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:20

Генсек НАТО оскорбил летчиков и моряков из России

Сегодня, 13:17

Глава МИД Финляндии пригласила премьера Грузии посмотреть на финский протест

Сегодня, 13:10

Пропал 66-летний житель Сабирабада

Сегодня, 13:02

В Швеции выдали ордер на арест возможного убийцы организатора акций с Кораном

Сегодня, 12:52

ВНИМАНИЮ тех, кто опаздывает на работу из-за неисправностей поездов

Сегодня, 12:47

За 9 месяцев 2025 года оказано свыше 120 тысяч услуг по диагностике молочной железы

Сегодня, 12:40

Новый посол Нидерландов вручила верительные грамоты Президенту Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 12:32

Турция подтвердила готовность содействовать дипломатии по Украине

Сегодня, 12:30

Президент Ильхам Алиев принял Исполнительного директора UN-Habitat - ФОТО

Сегодня, 12:28

Фарман Гурбанлы: «В Карабахе более 1700 семей переселены в новые квартиры»

Сегодня, 12:26

США будут следить, чтобы жителей Газы не принуждали уезжать

Сегодня, 12:23

Кино на неделю: Сиквел «Черного телефона» с Итаном Хоуком и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:20

Дорожная полиция предупреждает: Телефон за рулём - смертельно опасная привычка - ВИДЕО

Сегодня, 12:14

Ильхам Алиев посетит Казахстан с государственным визитом

Сегодня, 12:05

ВС Турции готовы принять участие в работе оперативной группы по Газе

Сегодня, 11:57

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева отправили венок на церемонию прощания с Рамизом Гулиевым

Сегодня, 11:53

В Армении дальнобойщики пригрозили парализовать движение по всей стране

Сегодня, 11:50

Концепция «15-минутного города» и «зеленая сеть»: В Зангилане внедряют новое градостроительство

Сегодня, 11:45

Эмин Гусейнов: «Ожидается возвращение 900 семей в Агдам в следующем месяце»

Сегодня, 11:30
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10