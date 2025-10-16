Глава МИД Финляндии пригласила премьера Грузии посмотреть на финский протест

Глава министерства иностранных дел Финляндии и председатель ОБСЕ Элина Валтонен в соцсети X пригласила премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе посетить ее страну и понаблюдать за любой демонстрацией на его выбор.

«Я приглашаю вас приехать в Финляндию, встретиться со свободной прессой и посмотреть на любую демонстрацию по вашему выбору», — написала она.

Валтонен также привела в своем заявлении выдержки из Хельсинкского Заключительного акта о правах и свободах граждан и заявила, что будущее страны должен решать грузинский народ.

Пресс-служба грузинского правительства сообщила 15 октября, что грузинский премьер отменил встречу с председателем ОБСЕ и министром иностранных дел Финляндии в связи с ее присутствием на акции протеста, прошедшей 14 октября в Тбилиси.

Позже пресс-служба финского МИД сообщила РИА Новости, что Кобахидзе не отменял встречу с Валтонен, а Хельсинки сами сделали это 14 октября «из-за плотного графика министра».

Ираклий Кобахидзе заявил, что МИД Финляндии распространил ложь. Он заявил, что встречу отменили из-за того, что в ходе рабочего визита в Грузию глава МИД Финляндии пришла на акцию протеста у парламента республики в Тбилиси, где встретилась с митингующими.

Грузия уже передала ноту протеста секретариату ОБСЕ за посещение председателем организации акции протеста в Тбилиси.