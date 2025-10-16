Фарман Гурбанлы: «В Карабахе более 1700 семей переселены в новые квартиры»

В Карабахе более 1700 семей переселены в новые квартиры.

Как передает корреспондент 1news.az из Ханкенди, об этом заявил руководитель Аппарата Государственного агентства жилищного строительства Азербайджана (MİDA) Фарман Гурбанлы, выступая на III Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Ханкенди.

Он отметил, что реализуемые в Карабахе жилищные проекты являются важной частью программы «Великое возвращение». «Три проекта в регионе Карабаха уже успешно завершены. В результате более 1700 семей переехали в новые квартиры в Физулинском, Джебраильском и Ходжавендском районах», – сообщил Гурбанлы.

По его словам, в рамках этих проектов возводятся не только жилые дома, но и социальная инфраструктура. «Начато строительство 22 социальных объектов, из которых 16 уже сданы в эксплуатацию. Среди них - 5 школ, 9 детских садов и 2 медицинских учреждения», - уточнил он.

Ф. Гурбанлы также добавил, что за последние девять лет Агентство реализовало 18 проектов. Из них 8 завершены полностью, в рамках которых сдано 12 тысяч квартир. В настоящее время строительство продолжается по четырём проектам, ещё три находятся на стадии проектирования.