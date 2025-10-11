На афганско-пакистанской границе идут вооруженные столкновения

Тяжелые бои начались на афганско-пакистанской границе вдоль всей линии Дюранда.

Об этом сообщил новостной портал Tolo news со ссылкой на местные источники.

Отмечается, что масштабные вооруженные столкновения между силами талибов и пакистанской армией проходят вдоль линии Дюранда. В частности, выстрелы и взрывы слышны в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд. В ряде районов пакистанские военные были вынуждены оставить свои позиции и отступить.

Уже сообщили о гибели пяти пакистанских военных в ходе боев, еще двое были ранены. Были разрушены два пакистанских поста безопасности на границе вдоль линии Дюранда.

Источник: Lenta.ru