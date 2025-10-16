Дорожная полиция предупреждает: Телефон за рулём - смертельно опасная привычка - ВИДЕО

Главное управление Государственной дорожной полиции призывает водителей отказаться от одной из самых опасных привычек - использования мобильного телефона за рулём.

«Это не просто нарушение правил, а безответственное поведение, которое ставит под угрозу жизнь как самого водителя, так и других участников дорожного движения», - отмечают в дорожной полиции.

Основные опасности использования телефона за рулём:

- Отвлечение внимания: Водитель, глядя в телефон, не успевает вовремя заметить происходящее на дороге, пропускает пешеходов и другие транспортные средства.

- Замедленная реакция: Реакция водителя, занятого телефоном, замедляется в 2-3 раза, что снижает возможность вовремя затормозить или совершить манёвр.

- Потеря контроля: Водитель, отвлёкшийся на телефон, может выехать из своей полосы, совершать опасные манёвры и неправильно оценивать дистанцию.

«Уважаемые водители, помните, что ни один звонок и ни одно сообщение не стоят человеческой жизни.

Ответственное поведение за рулём защищает не только вас, но и всех участников дорожного движения», - подчеркивают в дорожной полиции.