В Швеции выдали ордер на арест возможного убийцы организатора акций с Кораном

Шведская прокуратура выдала ордер на арест подозреваемого в убийстве организатора акций с сожжением Корана Салвана Момики, но исполнить его будет невозможно, поскольку местонахождение злоумышленника неизвестно.

Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

«Местонахождение подозреваемого в настоящее время неизвестно, - прокомментировал старший прокурор Расмус Оман. - У нас есть четкая картина событий, и после тщательного технического расследования и изучения полученных записей видеонаблюдения был выдан ордер на заочное заключение под стражу по подозрению в убийстве».

По данным газеты Expressen, предполагаемый убийца сбежал в Иран и в настоящее время находится там.

Осквернивший Коран 38-летний беженец из Ирака Салван Момика был убит в конце января в квартире дома во время прямой трансляции в TikTok. Смотревший трансляцию свидетель сообщил полиции, что видел, как Момика вышел на балкон, а вслед за этим раздалось несколько выстрелов. Четверо подозреваемых были задержаны в квартире рядом с местом убийства, пятый - рано утром после просмотра полицией записей с видеокамер, где видно, как этот человек уезжает с места преступления на машине. Прокуратура отпустила их на свободу.

Впервые Коран был сожжен на площади в центре Стокгольма 28 июня 2023 года, когда мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам). После ряда подобных акций несколько террористических организаций, в том числе ИГИЛ и Аль-Каида, указали на королевство как на «приоритетную цель», а уровень террористической угрозы в стране был повышен до четырех баллов из пяти.

Источник: ТАСС