Азербайджан и Грузия подпишут Протокол о новом пропускном пункте
Правительства Азербайджана и Грузии подпишут Протокол о совместном международном автомобильном пропускном пункте «Шелковый путь».
Как сообщает AПA, указ об этом подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Согласно документу, Протокол предусматривает практическую деятельность пропускного пункта.
Отметим, пропускной пункт «Шелковый путь» — «Абрешумис гза» является одним из шести пропускных пунктов, определённых в марте 2022 года для пересечения государственной границы между Азербайджаном и Грузией. Этот пункт относится к категории совместных, международных автомобильных пропускных пунктов для постоянного автомобильного, пассажирского и грузового сообщения.
