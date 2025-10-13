Азербайджан и Грузия подпишут Протокол о новом пропускном пункте

Правительства Азербайджана и Грузии подпишут Протокол о совместном международном автомобильном пропускном пункте «Шелковый путь».

Как сообщает AПA, указ об этом подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Согласно документу, Протокол предусматривает практическую деятельность пропускного пункта.

Отметим, пропускной пункт «Шелковый путь» — «Абрешумис гза» является одним из шести пропускных пунктов, определённых в марте 2022 года для пересечения государственной границы между Азербайджаном и Грузией. Этот пункт относится к категории совместных, международных автомобильных пропускных пунктов для постоянного автомобильного, пассажирского и грузового сообщения.