Турция подтвердила готовность содействовать дипломатии по Украине

Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что его страна поддерживает дипломатические усилия по мирному урегулированию в Украине.

«Мы отметили на встрече наше содействие Украине на двустороннем уровне и в рамках НАТО, а также указали на поддержку дипломатических усилий для установления режима прекращения огня и мирного решения», - сказал министр в Брюсселе, где участвовал 15 октября во встрече руководителей оборонных ведомств стран НАТО. Слова Гюлера приводит ТАСС со ссылкой на телеканал A Haber.

Министр также отметил «важность полноценного участия Турции в оборонных инициативах Европейского Союза, включая программу по обеспечению безопасности для Европы SAFE» (бывший фонд «Перевооружить ЕС»).

Гюлер напомнил, что Турция входит в пятерку стран НАТО, больше всех вносящих вклад в оборону альянса. Также он подтвердил решимость Анкары достичь 5-процентного уровня оборонных расходов в рамках деятельности НАТО.