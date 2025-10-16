Кино на неделю: Сиквел «Черного телефона» с Итаном Хоуком и не только - ФОТО - ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«Чёрный телефон 2»

Жанр - ужасы (США)

Режиссер - Скотт Дерриксон

В главных ролях: Итан Хоук, Мэйсон Темз, Джереми Дэвис, Мадлен Макгроу, Арианна Ривас, Демиан Бичир, Анна Лори

Рейтинги: IMDb – 6,8/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Спустя 4 года после своего спасения из плена жестокого маньяка 17-летний Финн до сих пор пытается вернуться к нормальной жизни. Однако теперь его сестру, 15-летнюю Гвен, мучают загадочные сны о вновь зазвонившем чёрном телефоне. Кроме того, девушку посещают тревожные видения о трёх мальчиках в зимнем лагере. Решив разгадать загадку и положить конец их общим страданиям, Гвен уговаривает брата отправиться в лагерь из её снов.

«Глазами пса»

Жанр – ужасы (США)

Режиссер - Бен Леонберг

В главных ролях: Инди, Шэйн Дженсен, Ариэль Фридман, Ларри Фессенден, Стюарт Рудин

Рейтинги: IMDb – 6,5/10, Кинопоиск - 6.1/10, Popcornmeter – 4,1/5

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Преданный пес Инди переезжает вместе со своим хозяином Тоддом в старый загородный дом, где вскоре проявляются зловещие сверхъестественные силы. Отважный Инди вступает в схватку со злом, чтобы защитить самого дорогого человека на свете.

«Mevlana Mest-i Aşk»

Жанр - драма, исторический (Турция)

Режиссер – Хассан Фатхи

В главных ролях: Халит Эргенч, Ханде Эрчел, Боран Кузум

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Исчезновение близкого друга и духовного спутника Мовланы, Шемса Тебризи, без единой оставленной зацепки, вызывает сильное беспокойство у него самого и его окружения. Что же произошло с Шемсом? Случилась ли несчастная случайность? Ушел ли он в уединение, как делал это раньше? Или, что ещё хуже - учитывая, что у него было столько же врагов, сколько и почитателей - он стал жертвой убийства?