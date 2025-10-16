Генсек НАТО оскорбил летчиков и моряков из России

Генсек НАТО Марко Рютте оскорбил российских летчиков и моряков на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с министрами обороны членов альянса.

Его слова приводит РИА Новости.

В своем выступлении он призвал не преувеличивать то, на что способна российская сторона.

«Мы знаем, что пилоты истребителей известны тем, что неумело управляют ими, а их капитаны не умеют опускать якорь», — заявил Рютте.

При этом генсек добавил, что объединение проявляет сдержанность в конфронтации с Москвой.

До этого директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что спецслужбы стран НАТО играют организующую и координирующую роль в дестабилизации ситуации в разных регионах мира, используя при этом все доступные средства. Он добавил, что страны ЕС являются представителями агрессивной пропаганды, вооруженные конфликты, санкционные войны, а также политический и религиозный экстремизм.

Бортников предупредил, что возможные последствия столкновения Европы и России могут оказаться губительными.