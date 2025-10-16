За 9 месяцев 2025 года оказано свыше 120 тысяч услуг по диагностике молочной железы

В этом году за счёт обязательного медицинского страхования было предоставлено более 120 тысяч медицинских услуг, связанных с обследованием молочной железы.

Октябрь является месяцем борьбы с раком молочной железы - основным способом противостояния этому заболеванию остаётся ранняя диагностика. В Азербайджане обследование и диагностика патологий молочной железы покрываются обязательным медицинским страхованием.

За 9 месяцев 2025 года на основании обращений по различным причинам было оказано более 120 тысяч медицинских услуг, связанных с диагностикой патологий молочной железы, сообщает 1news.az со ссылкой на TƏBİB.

К указанным обследованиям относятся маммография - «золотой стандарт» в диагностике заболеваний молочной железы, а также ультразвуковое исследование (УЗИ), магнитно-резонансная томография (МРТ), дуктография молочной железы, биопсия и другие лабораторные тесты.

Граждане могут воспользоваться указанными видами обследования, входящими в Пакет услуг, на основании медицинских показаний и направления от квалифицированного врача.

Отметим, что диагностика заболеваний молочной железы, покрываемая обязательным медицинским страхованием, проводится в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, а также в соответствующих научно-исследовательских институтах, подведомственных Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики.

В случаях, когда проведение медицинской услуги в этих учреждениях невозможно, обследование осуществляется по направлению в медицинских организациях (частных или подведомственных соответствующим государственным структурам), имеющих договор с Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана.