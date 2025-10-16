 За 9 месяцев 2025 года оказано свыше 120 тысяч услуг по диагностике молочной железы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

За 9 месяцев 2025 года оказано свыше 120 тысяч услуг по диагностике молочной железы

Феликс Вишневецкий12:40 - Сегодня
За 9 месяцев 2025 года оказано свыше 120 тысяч услуг по диагностике молочной железы

В этом году за счёт обязательного медицинского страхования было предоставлено более 120 тысяч медицинских услуг, связанных с обследованием молочной железы.

Октябрь является месяцем борьбы с раком молочной железы - основным способом противостояния этому заболеванию остаётся ранняя диагностика. В Азербайджане обследование и диагностика патологий молочной железы покрываются обязательным медицинским страхованием.

За 9 месяцев 2025 года на основании обращений по различным причинам было оказано более 120 тысяч медицинских услуг, связанных с диагностикой патологий молочной железы, сообщает 1news.az со ссылкой на TƏBİB.

К указанным обследованиям относятся маммография - «золотой стандарт» в диагностике заболеваний молочной железы, а также ультразвуковое исследование (УЗИ), магнитно-резонансная томография (МРТ), дуктография молочной железы, биопсия и другие лабораторные тесты.

Граждане могут воспользоваться указанными видами обследования, входящими в Пакет услуг, на основании медицинских показаний и направления от квалифицированного врача.

Отметим, что диагностика заболеваний молочной железы, покрываемая обязательным медицинским страхованием, проводится в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, а также в соответствующих научно-исследовательских институтах, подведомственных Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики.

В случаях, когда проведение медицинской услуги в этих учреждениях невозможно, обследование осуществляется по направлению в медицинских организациях (частных или подведомственных соответствующим государственным структурам), имеющих договор с Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана.

Поделиться:
147

Актуально

Политика

Ильхам Алиев посетит Казахстан с государственным визитом

Lifestyle

Состоялась церемония прощания с Рамизом Гулиевым - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Xроника

Новый посол Нидерландов вручила верительные грамоты Президенту Азербайджана - ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял Исполнительного директора UN-Habitat - ФОТО

Общество

Пропал 66-летний житель Сабирабада

ВНИМАНИЮ тех, кто опаздывает на работу из-за неисправностей поездов

За 9 месяцев 2025 года оказано свыше 120 тысяч услуг по диагностике молочной железы

Фарман Гурбанлы: «В Карабахе более 1700 семей переселены в новые квартиры»

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Взятый под домашний арест Рамиз Мехтиев, обвиняется в особо тяжких преступлениях - ОБНОВЛЕНО

На место Огтая Ширалиева произведено новое назначение - ФОТО

С завтрашнего дня на этом маршруте заработают 10 экологичных автобусов

СМИ: «Досье предательства Рамиза Мехтиева»

Последние новости

Состоялась церемония прощания с Рамизом Гулиевым - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:20

Генсек НАТО оскорбил летчиков и моряков из России

Сегодня, 13:17

Глава МИД Финляндии пригласила премьера Грузии посмотреть на финский протест

Сегодня, 13:10

Пропал 66-летний житель Сабирабада

Сегодня, 13:02

В Швеции выдали ордер на арест возможного убийцы организатора акций с Кораном

Сегодня, 12:52

ВНИМАНИЮ тех, кто опаздывает на работу из-за неисправностей поездов

Сегодня, 12:47

За 9 месяцев 2025 года оказано свыше 120 тысяч услуг по диагностике молочной железы

Сегодня, 12:40

Новый посол Нидерландов вручила верительные грамоты Президенту Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 12:32

Турция подтвердила готовность содействовать дипломатии по Украине

Сегодня, 12:30

Президент Ильхам Алиев принял Исполнительного директора UN-Habitat - ФОТО

Сегодня, 12:28

Фарман Гурбанлы: «В Карабахе более 1700 семей переселены в новые квартиры»

Сегодня, 12:26

США будут следить, чтобы жителей Газы не принуждали уезжать

Сегодня, 12:23

Кино на неделю: Сиквел «Черного телефона» с Итаном Хоуком и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:20

Дорожная полиция предупреждает: Телефон за рулём - смертельно опасная привычка - ВИДЕО

Сегодня, 12:14

Ильхам Алиев посетит Казахстан с государственным визитом

Сегодня, 12:05

ВС Турции готовы принять участие в работе оперативной группы по Газе

Сегодня, 11:57

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева отправили венок на церемонию прощания с Рамизом Гулиевым

Сегодня, 11:53

В Армении дальнобойщики пригрозили парализовать движение по всей стране

Сегодня, 11:50

Концепция «15-минутного города» и «зеленая сеть»: В Зангилане внедряют новое градостроительство

Сегодня, 11:45

Эмин Гусейнов: «Ожидается возвращение 900 семей в Агдам в следующем месяце»

Сегодня, 11:30
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10