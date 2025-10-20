 Хаменеи: Трамп может и дальше думать, что уничтожил ядерную промышленность Ирана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Хаменеи: Трамп может и дальше думать, что уничтожил ядерную промышленность Ирана

First News Media16:24 - Сегодня
Хаменеи: Трамп может и дальше думать, что уничтожил ядерную промышленность Ирана

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что президент США Дональд Трамп может и дальше считать всю ядерную инфраструктуру исламской республики уничтоженной в результате июньских ударов.

«Президент США гордится тем, что они разбомбили и уничтожили ядерную промышленность Ирана. Очень хорошо, пусть так и думает!» - написал он в X.

9 октября Трамп заявил, что Тегеран сейчас уже мог бы иметь ядерные вооружения, если бы США не нанесли удары по объектам на территории Ирана.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на перемирие. Режим прекращения огня вступил в силу 24 июня.

Источник: ТАСС

Поделиться:
341

Актуально

Xроника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в ...

Политика

Закир Гасанов находится с визитом в Узбекистане - ФОТО

Спорт

Азербайджанские дзюдоисты поднялись в мировом рейтинге

Общество

Дед Мороз в шоке: стартует лотерея Birmarket!

В мире

Трамп заявил, что не верит в победу Украины в конфликте

Арестована дочь Низами Рамзи

Нетаньяху: Израиль сбросил на Газу 153 тонны бомб

ЕС рассматривает создание нового формата сотрудничества вместо «Восточного партнерства»

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Опубликованы детали гибели азербайджанца Вугара Гусейнова и его супруги Лилит Исраелян во время теракта в «Крокус Сити Холле»

У самолета Boeing 737 на высоте 10 тыс. метров лопнуло лобовое стекло

Эрдоган: «Турция будет и впредь защищать суверенные права и интересы ТРСК»

Израиль наносит удары по Газе, погиб командир элитного подразделения ХАМАС

Последние новости

Трамп заявил, что не верит в победу Украины в конфликте

Сегодня, 21:00

Арестована дочь Низами Рамзи

Сегодня, 20:40

Спецпредставитель Президента Азербайджана встретился в Тегеране с главой МИД Ирана

Сегодня, 20:20

Кямал Алиев: Рамиз Мехтиев даже не здоровался со мной

Сегодня, 20:00

Нетаньяху: Израиль сбросил на Газу 153 тонны бомб

Сегодня, 19:43

Сахиба Гафарова на Ассамблее Межпарламентского союза коснулась вопроса судьбы пропавших без вести лиц

Сегодня, 19:27

Xiaomi представляет новое поколение AIoT-устройств для умного дома, носимых гаджетов и развлечений - ФОТО

Сегодня, 19:10

Закир Гасанов находится с визитом в Узбекистане - ФОТО

Сегодня, 18:50

Сокращен интервал между станциями метро «Джафар Джаббарлы» и «Хатаи»

Сегодня, 18:34

Азербайджанские дзюдоисты поднялись в мировом рейтинге

Сегодня, 18:10

ЕС рассматривает создание нового формата сотрудничества вместо «Восточного партнерства»

Сегодня, 17:52

Каллас: Главы МИД ЕС не пришли к согласию по новому пакету санкций против России

Сегодня, 17:30

Ведется строительство дорог, соединяющих два поселка с трассой Зыхский круг - Аэропорт» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:26

Колумбия отозвала своего посла в США из-за угроз Трампа

Сегодня, 17:17

В Азербайджане несовершеннолетнюю девочку хотели выдать за 35-летнего мужчину

Сегодня, 17:16

Метеочувствительным людям рекомендовано быть внимательными в этот день

Сегодня, 17:03

Из искусственного озера в Гала извлечено тело человека

Сегодня, 17:00

Пашинян обсудил со Львом XIV мир на Южном Кавказе

Сегодня, 16:55

Итальянская пресса широко осветила официальный визит Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Ватикан - ФОТО

Сегодня, 16:50

ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ Маленький Мирисмаил, переживший ампутацию глаза, нуждается в срочном лечении - ФОТО

Сегодня, 16:45
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10