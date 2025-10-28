 Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии первого этапа села Хоровлу Джебраильского района - ФОТО | 1news.az | Новости
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии первого этапа села Хоровлу Джебраильского района - ФОТО

First News Media14:53 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии первого этапа села Хоровлу Джебраильского района - ФОТО

28 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии первого этапа села Хоровлу Джебраильского района.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев проинформировал главу государства о работе, проделанной в селе Хоровлу.

Напомним, что село Хоровлу было оккупировано Арменией в 1993 году. 4 октября 2020 года Азербайджанская армия освободила село от оккупации.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент этого села в мае 2023 года. В октябре прошлого года глава государства и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительства частных домов и социальных объектов в Хоровлу.

В селе Хоровлу общей площадью 248 гектаров построено 334 частных дома. Дома двух-, трех-, четырех- и пятикомнатные, они оснащены водой, электричеством, газом, солнечными панелями, высокоскоростным интернетом. На домах изображены орнаменты карабахских ковров. Дороги внутри села заасфальтированы.

На первом этапе на территории площадью 94 гектара построены 334 частных дома, школа на 624 ученических места, детский сад-ясли на 220 мест, двухэтажное административное здание, рыночный комплекс, многофункциональные объекты общественного питания, медицинский пункт и спортивно-оздоровительный центр.

В селе восстановлены старинные кяризы «Аскер», «Шигы», «Орта», «Гюльгасым» и «Халифа», разрушенные во время оккупации. Часть водоснабжения Хоровлу будет обеспечиваться за счет именно этих кяризов.

В построенном селе яслях-детском саду особое внимание уделено обеспечению комфортных условий для детей. В детском саду в распоряжение детей будут переданы столовая, игровая и музыкальная комнаты. Кроме того, в здании имеются административный, компьютерный и методический кабинеты. Также созданы условия для интересного проведения детьми своего досуга.

В Хоровлу также построено современное здание полной средней школы. В ней имеются все возможности для организации учебного процесса на высоком уровне. Здесь в распоряжение учащихся будут переданы 26 классных комнат, оснащенных необходимыми учебными пособиями и оборудованием, кабинеты химии, физики, биологии и информатики, музыки, рисования, военной подготовки, четыре лаборатории, библиотека. В школе также имеются актовый зал на 180 мест, крытый спортивный зал и столовая. На территории учебного заведения создана открытая спортивная площадка.

В селе Хоровлу на территории площадью 4,4 гектара построен парковый комплекс. Здесь созданы игровая зона для детей, спортивная площадка, баскетбольная площадка, зона для настольных игр, беседки. Также проложены пешеходные дорожки от площади Флага до рыночного комплекса. На территории площадью 3,1 гектара высажены оливковые деревья, платаны и эльдарские сосны. Обнаруженные во время земляных работ природные скалы перевезены в парк и использованы как часть ландшафтного дизайна. Капитально отремонтировано водохранилище кяриза «Аскер», создан декоративный ландшафт. В то же время на территории парка как наглядное свидетельство сохранены четыре разрушенных во время оккупации здания для донесения до будущих поколений реалий того периода.

Кроме того, в селе построено двухэтажное административное здание. В нем создан современный ситуационный центр в целях обеспечения оперативного управления и принятия эффективных решений. В центре также планируется внедрить геоинформационную систему (ГИС) управления селом. Интеграция генерального плана села в платформу ГИС позволит эффективно планировать и управлять населенным пунктом. Все земельные участки, здания, дороги, линии водо-, электро-, газоснабжения и связи размещены на этой платформе с указанием координат. Платформа позволяет отслеживать процессы дизайна и строительства, вносить изменения на карте, принимать решения в соответствии с различными ситуациями. Она имеет доступ к трехмерным (3D) моделям зданий, данным с камер в режиме реального времени, что дает возможность непосредственно наблюдать за текущей ситуацией как на карте, так и в системе. Использование платформы считается инновационным решением в современном управлении с точки зрения интеграции с государственными и частными учреждениями, обмена информацией, подотчетности и визуальных презентаций.

После ознакомления с условиями, созданными в селе Хоровлу Джебраильского района, глава государства встретился с переселившимися в село жителями, вручил им ключи от квартир.

