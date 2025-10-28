 Вратарь «Интера» насмерть сбил человека в инвалидной коляске на своём автомобиле | 1news.az | Новости
Вратарь «Интера» насмерть сбил человека в инвалидной коляске на своём автомобиле

16:50 - Сегодня
Голкипер «Интера» Хосеп Мартинес сбил на своём автомобиле 81-летнего мужчину в электрической инвалидной коляске.

Как сообщает издание Quicomo.it, трагедия произошла утром 28 октября, ориентировочно в 9:40 по местному времени.

По данным источника, удар был чрезвычайной силы и, несмотря на немедленное вмешательство спасателей, пожилого мужчину спасти не удалось. Смерть констатировали на месте происшествия. Дорога была временно перекрыта для обеспечения работы экстренных служб и плановых проверок. В знак траура «Интер» решил отменить пресс-конференцию главного тренера Кристиана Киву, запланированную на 14:00.

Сообщается, что сам Мартинес находится в состоянии шока после инцидента. 27-летний футболист не пострадал, но был глубоко потрясён произошедшим.

Источник: Чемпионат

