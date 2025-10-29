В IFAB обсудили возможность разрешить ВАР вмешиваться в эпизоды со вторыми желтыми

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) обсудил потенциальные изменения правил, в том числе касающиеся вмешательства VAR.

Об этом сообщает пресс‑служба организации.

В отношении протокола видеопомощи арбитру (VAR) обсуждалось, что, помимо прочего, судьи должны иметь возможность вмешиваться в случае неправильного показа второй желтой карточки.

Соответствующее предложение будет представлено на ежегодном рабочем собрании IFAB, которое состоится 20 января 2026 года в Лондоне.

После обнародования положительных отзывов по всему миру об успешном внедрении новых положений, запрещающих вратарям слишком долго удерживать мяч (лимит времени в восемь секунд), были обсуждены дальнейшие пути оптимизации хода матча и снижения темпа игры. Обсуждались вопросы по ограничению времени на вбрасывания мяча из‑за боковой линии и ударам от ворот, а также о том, как сократить время, потерянное из‑за остановок матча из‑за травм и замен.

Также члены организации были проинформированы о ходе испытаний альтернативной концепции офсайда.

«Им было предложено рассмотреть вопрос о том, должна ли основная цель заключаться в том, чтобы реже фиксировать офсайды в современном футболе для стимулирования атакующей игры.

Члены IFAB согласились с тем, что этот вопрос требует дальнейшего анализа и дополнительных испытаний, прежде чем можно будет принять какие‑либо решения», - говорится в пресс‑релизе.