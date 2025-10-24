 «Панатинаикос» объявил о назначении Рафаэля Бенитеса | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Футбол

«Панатинаикос» объявил о назначении Рафаэля Бенитеса

First News Media15:55 - Сегодня
«Панатинаикос» объявил о назначении Рафаэля Бенитеса

Пресс-служба греческого клуба «Панатинаикос» объявила о назначении на должность главного тренера первой команды победителя Лиги чемпионов Рафаэля Бенитеса, опубликовав соответствующее сообщение в социальной сети X.

Широкую известность Бенитес получил, возглавляя «Валенсию», с которой дважды выигрывал чемпионат Испании и побеждал в Кубке УЕФА. С 2004 по 2010 год специалист возглавлял «Ливерпуль», который под его руководством в числе прочего выиграл Лигу чемпионов УЕФА в сезоне-2004/2005.

Последним местом работы Бенитеса была «Сельта», которую он тренировал с июля 2023 года по март 2024-го. «Панатинаикос» ранее возглавлял Руй Витория.

Источник: Чемпионат

Поделиться:
265

Актуально

Политика

Президенты Азербайджана и России поговорили по телефону - ОБНОВЛЕНО

Политика

Азербайджан избран сопредседателем Межправительственной рабочей группы ...

Xроника

Назначен новый глава Госагентства охраны стратегических объектов

Xроника

Ильгар Аббасов освобожден от должности главы Госагентства охраны стратегических ...

Футбол

«Панатинаикос» объявил о назначении Рафаэля Бенитеса

В Лиге чемпионов установлен новый рекорд результативности

Лига чемпионов УЕФА: «Карабах» проиграл «Атлетико» - ОБНОВЛЕНО

Третий тур ЛЧ: «Карабах» сыграет в гостях с «Атлетиком»

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Новости для вас

Сын Роналду впервые вызван в сборную Португалии U16

Роналду — первый футболист в истории, забивший 800 голов на клубном уровне

«Панатинаикос» объявил о назначении Рафаэля Бенитеса

Третий тур ЛЧ: «Карабах» сыграет в гостях с «Атлетиком»

Последние новости

Браконьеры попались на незаконной охоте в Шабране - ФОТО

Сегодня, 18:30

Экрем Имамоглу оправдан по одному из возбужденных против него уголовных дел

Сегодня, 18:17

Определён третий победитель розыгрыша автомобиля в лотерее Bakcell - следующим можешь стать ты! - ФОТО

Сегодня, 18:10

Утвержден меморандум о сотрудничестве в области статистики с Таджикистаном

Сегодня, 18:00

Азербайджан избран сопредседателем Межправительственной рабочей группы Программы ООН по населённым пунктам по вопросу «Достойное жильё для всех» - ФОТО

Сегодня, 17:55

Назначен новый глава Госагентства охраны стратегических объектов

Сегодня, 17:47

Состоялась международная конференция, посвященная открытию Бакинского арбитражного центра - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:42

Ильгар Аббасов освобожден от должности главы Госагентства охраны стратегических объектов

Сегодня, 17:28

Джейхун Байрамов обсудил с генсеком ОТГ приоритеты председательства Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 16:52

В суде над гражданами Армении оглашены показания потерпевшего, являвшегося свидетелем Ходжалинского геноцида

Сегодня, 16:35

Новый президент ТРСК приведен к присяге

Сегодня, 16:15

«Панатинаикос» объявил о назначении Рафаэля Бенитеса

Сегодня, 15:55

В Украине мужчина взорвал гранату на ж/д вокзале: четверо погибли

Сегодня, 15:50

В Азербайджане из водохранилища извлечено тело

Сегодня, 15:45

Суд запретил экс-премьеру Грузии выезд из страны и обязал выплатить залог в 1 млн лари

Сегодня, 15:35

62-летняя Деми Мур названа «Женщиной года» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:30

В Гяндже задержан адвокат Илькина Сулейманова

Сегодня, 15:25

Скончался ветеран Отечественной войны

Сегодня, 15:13

Свадебное автохулиганство закончилось судом - ВИДЕО

Сегодня, 14:57

Президенты Азербайджана и России поговорили по телефону - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:50
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10