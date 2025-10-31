Ранее судимый за торговлю людьми пойман с наркотиками

Ранее судимый за преступления, связанные с торговлей людьми, человек был задержан с 27 килограммами наркотических средств.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Отмечено, что в ходе операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками министерства, была пресечена попытка незаконного оборота крупной партии наркотических средств на территории Астаринского района.

Во время мероприятия был задержан 36-летний Фахреддин Хуршидов, ранее признанный виновным и осужденный за преступления, связанные с торговлей людьми. У него было обнаружено 27 кг марихуаны с добавлением вредных веществ.

В ходе расследования было установлено, что задержанный организовал продажу и незаконный оборот наркотиков на территории страны. По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении Ф.Хуршидова решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.