Трамп назвал себя спасителем НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО бы не существовало, если бы он не возглавил страну.
Об этом он заявил, общаясь с журналистами на борту своего самолета, трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.
По мнению американского лидера, он спас альянс.
«У вас бы не было НАТО, если бы я не был президентом», — сказал он.
В декабре прошло года генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал главное достижение Трампа. По его мнению, это увеличение оборонных расходов стран-участниц НАТО до 5% ВВП к 2035 году.
Источник: Газета.ру
276