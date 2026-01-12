В Газахском районе произошел пожар в пристройке дома - ВИДЕО
На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в подсобном строении в селе Гарапапаг Газахского района.
Об этом сообщили в ведомстве.
На место происшествия были немедленно направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
При оценке оперативной обстановки было установлено, что пожар произошел в пристройке, примыкающей к частному жилому дому, принадлежащему гражданину, и из-за ветра существовал высокий риск распространения огня на прилегающие строения.
Благодаря оперативному вмешательству сотрудников МЧС, возгорание в пристройке было потушено в короткие сроки.
В результате пожара на площади 16 кв.м сгорели легковоспламеняющиеся конструкции подсобного строения общей площадью 50 кв.м.
Оставшаяся часть строения и прилегающие постройки были защищены от огня.
Пострадавших нет.