В Газахском районе произошел пожар в пристройке дома - ВИДЕО

На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в подсобном строении в селе Гарапапаг Газахского района.

Об этом сообщили в ведомстве.

На место происшествия были немедленно направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

При оценке оперативной обстановки было установлено, что пожар произошел в пристройке, примыкающей к частному жилому дому, принадлежащему гражданину, и из-за ветра существовал высокий риск распространения огня на прилегающие строения.

Благодаря оперативному вмешательству сотрудников МЧС, возгорание в пристройке было потушено в короткие сроки.

В результате пожара на площади 16 кв.м сгорели легковоспламеняющиеся конструкции подсобного строения общей площадью 50 кв.м.

Оставшаяся часть строения и прилегающие постройки были защищены от огня.

Пострадавших нет.