Хакеры взломали аккаунт Фернандеша в Х и выложили «инсайд» о Роналду

Официальный аккаунт полузащитника сборной Португалии и английского «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша в социальной сети X был взломан хакерами.

Об этом сообщила пресс-служба «красных дьяволов».

Неизвестные получили доступ к аккаунту в X Фернандеша и выложили серию провокационных постов. Они призвали «разгромить» «Манчестер Юнайтед», вызвали профессионального дартсмена Люка Литтера сыграть в FIFA (ныне EA Sports) один на один, потребовали «избавиться от INEOS» (британская компания, находящаяся в руководстве «Манчестер Юнайтед». — Прим. «Чемпионата»), использовали расистское обращение в адрес рэпера KSI, предложили совместную работу актрисе для взрослых с грубыми намёками, заявили о страстной любви к известной футболистке «Комо» Алише Леманн, дали «инсайд» о завершении карьеры Криштиану Роналду, а также анонсировали переход Бруну в сборную Англии по крикету.

Источник: Чемпионат