 Азербайджано-армянский мирный процесс: между необратимостью мира и хрупкостью политики | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Мнение

Азербайджано-армянский мирный процесс: между необратимостью мира и хрупкостью политики

First News Media09:10 - Сегодня
Азербайджано-армянский мирный процесс: между необратимостью мира и хрупкостью политики

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

Южный Кавказ вступил в фазу, когда война между Азербайджаном и Арменией уже не является основной формой разрешения противоречий, мир становится политической реальностью, но всё ещё не стал реальностью юридической.

“Прошлый год действительно можно считать историческим, поскольку в 2025 году война между Азербайджаном и Арменией с политической точки зрения закончилась, и мы уже несколько месяцев живём в условиях мира. Мы учимся жить в мире…” — отметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам, подчёркивая политическое окончание конфликта.

Азербайджано-армянский мирный процесс сегодня — это сложное переплетение достигнутых договорённостей, внутренних политических ограничений и внешнего геополитического давления. Он одновременно продвинулся дальше, чем когда-либо за последние десятилетия, и остаётся все еще уязвимым к внутренним и внешним потрясениям.

Ключевые актуальные вопросы мирного процесса

Главным содержательным достижением последних лет стало согласование и парафирование текста мирного договора между Азербайджаном и Арменией. И рубиконом здесь явился Вашингтонский саммит 8 августа 2025 года с участием президента Дональда Трампа. Это качественно новая ситуация: стороны впервые подошли к моменту, когда речь уже идёт не о посреднических декларациях или временных механизмах деэскалации, а о полноценном двустороннем соглашении, предполагающем взаимное признание территориальной целостности и отказ от претензий.

Подписание и последующая ратификация договора будут иметь место после устранения в правовой системе Армении положений, допускающих территориальные претензии к Азербайджану. Это четко дал понять Президент Ильхам Алиев: “…Я надеюсь, что все наши условия относительно мирного договора будут приняты. Без этого заключение мирного договора невозможно. Если Армения не нуждается в мирном договоре, то и мы не нуждаемся…” — подчеркнул он. В фокусе — Конституция Армении, которая в нынешнем виде содержит потенциальный конфликтогенный заряд (об этом подробно мы не раз говорили). Таким образом, сегодня мирный процесс из сферы дипломатии переместился во внутреннее политическое поле Армении.

Второй важный аспект — формат переговоров. После десятилетий международного посредничества стороны фактически признали, что двусторонний формат оказался более результативным, чем многосторонние конструкции, предполагающие «добрые услуги» посредников. Это снижает роль внешних акторов в мирном процессе, но одновременно повышает ответственность самих сторон за устойчивость достигнутых договорённостей.

Третьим элементом становится практическая нормализация до правового оформления мира. Демаркация отдельных участков границы, практическое прекращение военных инцидентов, ограниченное экономическое взаимодействие (снятие ограничений на транспортировку казахстанского и российского зерна в Армению, продажа туда азербайджанского бензина) — всё это формирует новую реальность «де-факто мира», которая, однако, не подкреплена «де-юре». Такой разрыв между практикой и правом является одновременно стабилизирующим и рискованным фактором.

Наконец, нельзя игнорировать влияние региональной и глобальной геополитики. Ослабление традиционных центров влияния, рост роли Турции, активизация США и ЕС, а также общая турбулентность международной системы (конфликты на Ближнем Востоке, ситуация в Иране и др.) создают для мирного процесса как возможности, так и угрозы. Любой крупный внешний кризис способен резко изменить расчёты сторон.

Три сценария развития: от ускорения к откату

Исходя из текущих тенденций, можно, на наш взгляд, выделить три базовых сценария развития мирного процесса на горизонте ближайших полутора лет.

Ускоренный сценарий предполагает успешное завершение внутренней трансформации в Армении. Он видится наиболее вероятным, если действующая власть сумеет провести конституционные изменения и удержать политическую стабильность, подписание мирного договора станет логичным финалом переговорного цикла. В этом случае Южный Кавказ впервые за долгое время получит не просто отсутствие войны, а формализованный мир. Последствия будут выходить далеко за рамки двусторонних отношений: снижение военных рисков, рост инвестиционной привлекательности региона, постепенная интеграция коммуникационных и торговых маршрутов.

Инерционный сценарий также достаточно вероятен. В его рамках стороны продолжают движение к миру, но будут избегать финального шага. Армении не удастся провести конституционные изменения, она будет ожидать более благоприятного политического момента, Азербайджан сохранит давление, но не будет переходить к эскалации. Сформируется устойчивое, но хрупкое статус-кво: формального мира нет, но и возврат к масштабному конфликту маловероятен. Такой сценарий позволит сохранить статус-кво, но оставит конфликт в «подвешенном» состоянии, уязвимом к внешним шокам. Сохранится вероятность возобновления провокаций на границе со стороны вдохновленных этой «заморозкой» армянских реваншистов.

Сценарий замедления или отката связан прежде всего с внутренними изменениями в Армении. Смена власти, усиление реваншистских настроений или отказ от ранее взятых обязательств способны заморозить переговоры и вернуть конфликт в фазу жёсткой конфронтации. В этом случае дипломатические методы могут смениться силовыми или квази-силовыми методами. Хотя масштабная война маловероятна, риск локальных эскалаций существенно возрастёт. В целом этот сценарий в нынешней ситуации наименее вероятен.

Между необратимостью и уязвимостью

Ключевой парадокс нынешнего этапа заключается в том, что мирный процесс стал концептуально необратимым, но остаётся политически уязвимым. Сама идея возвращения к прежней конфликтной модели больше не доминирует ни в Баку, ни в Ереване. Однако путь к устойчивому миру проходит через сложные внутренние трансформации, прежде всего в Армении, где мир требует не только дипломатической воли, но и пересмотра идеологии и политической идентичности.

Азербайджан в этой конфигурации выступает как актор, заинтересованный в юридическом закреплении статус-кво и готовый ждать, сочетая давление с прагматизмом. Армения же стоит перед стратегическим выбором: либо институционализировать новую реальность и зафиксировать мир, либо продолжать балансировать между прошлым и будущим, рискуя утратить и то, и другое.

Именно от этого выбора в ближайшие годы будет зависеть, станет ли Южный Кавказ пространством постконфликтного развития — или останется регионом отложенных войн.

Поделиться:
562

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев провел совещание по Госпрограмме развития систем водоснабжения ...

Общество

Лейла Алиева посетила семью шехида Тарлана Мамедова - ФОТО

Мнение

Протесты в Иране: экономика как детонатор, политика как цель

Общество

В Баку началась подготовка к 36-й годовщине трагедии 20 Января - ФОТО

Мнение

Протесты в Иране: экономика как детонатор, политика как цель

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Путь, начавшийся в Баку и наука, сформировавшаяся в Европе: ИНТЕРВЬЮ с Масудом Ашиной

Азербайджано-армянский мирный процесс: между необратимостью мира и хрупкостью политики

Выбор редактора

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Новости для вас

Реабилитация или тюрьма? 1news.az разбирается с историей Насими Набизаде

Между принципами и ответственностью: как Азербайджан выстраивает политику по Палестине

Азербайджан положил конец спекуляциям о его участии в стабилизации в Газе

Азербайджан и США активизируют отношения: приведет ли это к отмене анахроничной 907-й поправки?

Последние новости

Этим предпринимателям финансовые санкции не грозят - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 13:37

Аракчи: Власти Ирана взяли под контроль ситуацию с протестами

Сегодня, 13:33

В Гяндже скончался студент: Начато расследование

Сегодня, 13:30

Экспортная цена газа в бюджете Азербайджана на 2026 год увеличена в 1,8 раза

Сегодня, 13:25

Лейла Алиева посетила семью шехида Тарлана Мамедова - ФОТО

Сегодня, 13:17

Трамп выложил скриншот с информацией, что он якобы и.о. президента Венесуэлы - ФОТО

Сегодня, 13:13

Протесты в Иране: экономика как детонатор, политика как цель

Сегодня, 13:10

В Баку началась подготовка к 36-й годовщине трагедии 20 Января - ФОТО

Сегодня, 13:00

Трамп: Вся оборона Гренландии - «две собачьи упряжки»

Сегодня, 12:55

Агентству развития медиа Азербайджана исполнилось пять лет

Сегодня, 12:37

Как получить купчую на дома, построенные на земельных участках с муниципальными документами?

Сегодня, 12:33

Ильхам Алиев провел совещание по Госпрограмме развития систем водоснабжения Баку и Абшерона на 2026–2035 годы

Сегодня, 12:25

МИД Ирана заявил о высокой готовности страны противостоять агрессии

Сегодня, 12:15

Иностранцы, снявшие неэтичные видео на Аллее шехидов, подали апелляцию

Сегодня, 12:13

Главный врач Сумгайытской больницы №1 уволен с работы

Сегодня, 12:07

Губернатор Тегерана заявил об ослаблении протестных акций

Сегодня, 11:57

Назначен новый главный тренер национальной сборной Азербайджана по греко-римской борьбе

Сегодня, 11:52

Азербайджан направил официальное обращение в FIS относительно противоправного действия армянского спортсмена

Сегодня, 11:42

На Филиппинах из-за схода оползня на свалке погибли восемь человек

Сегодня, 11:38

Трамп заявил о пересечении Ираном красной линии

Сегодня, 11:30
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43