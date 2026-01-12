В Азербайджане упростили процедуру получения разрешений на использование дронов - ФОТО

Подача заявок на получение специального разрешения на оборот гражданских беспилотных летательных аппаратов и их государственную регистрацию теперь доступна в цифровом формате через «mygov».

Как передает 1news.az, в целях расширения охвата предоставляемых гражданам цифровых услуг на платформе «mygov» запущены еще две новые услуги. Отныне пользователи могут направлять заявки на выдачу специального разрешения на оборот гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и государственную регистрацию БПЛА в электронном виде через платформу «mygov».

Согласно информации, процесс интеграции данных услуг был реализован в результате совместного сотрудничества Агентства инноваций и цифрового развития и Государственного агентства гражданской авиации. Услуга по направлению заявки на выдачу специального разрешения на оборот БПЛА обеспечивает получение предварительного официального разрешения, которое необходимо получить до подачи заявки на государственную регистрацию БПЛА.

Для обращения за данной услугой на главной странице приложения «mygov» следует перейти в раздел «Услуги», выбрать категорию «Транспорт» и войти в услугу «Подача заявок на выдачу специального разрешения на оборот беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)». Далее вводятся соответствующие данные, загружаются документы и отправляется заявка.

Для использования услуг через веб-сайт граждане могут зайти на my.gov.az, открыть раздел «Услуги», в подразделе «Ведомства» выбрать Государственное агентство гражданской авиации и перейти к соответствующей услуге. Государственное агентство гражданской авиации проверяет соответствие представленной заявителем заявки и документов требованиям законодательства, а в случае выявления недочетов информирует об этом заявителя. При соответствии заявки или устранении недочетов обращение направляется в соответствующие государственные органы для получения заключения. При наличии всех положительных отзывов принимается окончательное решение о разрешении на оборот БПЛА на территории страны.

Для выдачи специального разрешения обязательным требованием является наличие основных технических параметров БПЛА, системы дистанционной идентификации и функции определения географических зон. Услуга подачи заявок на регистрацию БПЛА является следующим этапом после получения специального разрешения, и производство по этому процессу ведется в соответствии с «Правилами эксплуатации, регистрации и категоризации гражданских беспилотных летательных аппаратов», утвержденными Постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 132 от 23 апреля 2025 года. Каждый владелец БПЛА должен обратиться за его государственной регистрацией в течение 10 (десяти) рабочих дней до ввоза БПЛА в Азербайджанскую Республику и после получения специального разрешения, либо после его производства в Азербайджанской Республике. Регистрационный сертификат действителен в течение 5 лет, и каждый БПЛА может иметь только один регистрационный сертификат одновременно.

Для отправки заявки на регистрацию на главной странице приложения в разделе «Услуги» следует перейти в категорию «Транспорт», выбрать услугу «Подача заявок на государственную регистрацию БПЛА», ввести необходимые данные, загрузить документы и отправить запрос. Также можно зайти на сайт my.gov.az, перейти в раздел «Услуги», в подразделе «Ведомства» выбрать Государственное агентство гражданской авиации и перейти к соответствующей услуге. Новые услуги переносят процессы, связанные с оборотом и регистрацией БПЛА, в цифровую плоскость, обеспечивая более удобное и доступное управление заявками.