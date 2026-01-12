 В Азербайджане упростили процедуру получения разрешений на использование дронов - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

В Азербайджане упростили процедуру получения разрешений на использование дронов - ФОТО

Фаига Мамедова10:55 - Сегодня
В Азербайджане упростили процедуру получения разрешений на использование дронов - ФОТО

Подача заявок на получение специального разрешения на оборот гражданских беспилотных летательных аппаратов и их государственную регистрацию теперь доступна в цифровом формате через «mygov».

Как передает 1news.az, в целях расширения охвата предоставляемых гражданам цифровых услуг на платформе «mygov» запущены еще две новые услуги. Отныне пользователи могут направлять заявки на выдачу специального разрешения на оборот гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и государственную регистрацию БПЛА в электронном виде через платформу «mygov».

Согласно информации, процесс интеграции данных услуг был реализован в результате совместного сотрудничества Агентства инноваций и цифрового развития и Государственного агентства гражданской авиации. Услуга по направлению заявки на выдачу специального разрешения на оборот БПЛА обеспечивает получение предварительного официального разрешения, которое необходимо получить до подачи заявки на государственную регистрацию БПЛА.

Для обращения за данной услугой на главной странице приложения «mygov» следует перейти в раздел «Услуги», выбрать категорию «Транспорт» и войти в услугу «Подача заявок на выдачу специального разрешения на оборот беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)». Далее вводятся соответствующие данные, загружаются документы и отправляется заявка.

Для использования услуг через веб-сайт граждане могут зайти на my.gov.az, открыть раздел «Услуги», в подразделе «Ведомства» выбрать Государственное агентство гражданской авиации и перейти к соответствующей услуге. Государственное агентство гражданской авиации проверяет соответствие представленной заявителем заявки и документов требованиям законодательства, а в случае выявления недочетов информирует об этом заявителя. При соответствии заявки или устранении недочетов обращение направляется в соответствующие государственные органы для получения заключения. При наличии всех положительных отзывов принимается окончательное решение о разрешении на оборот БПЛА на территории страны.

Для выдачи специального разрешения обязательным требованием является наличие основных технических параметров БПЛА, системы дистанционной идентификации и функции определения географических зон. Услуга подачи заявок на регистрацию БПЛА является следующим этапом после получения специального разрешения, и производство по этому процессу ведется в соответствии с «Правилами эксплуатации, регистрации и категоризации гражданских беспилотных летательных аппаратов», утвержденными Постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 132 от 23 апреля 2025 года. Каждый владелец БПЛА должен обратиться за его государственной регистрацией в течение 10 (десяти) рабочих дней до ввоза БПЛА в Азербайджанскую Республику и после получения специального разрешения, либо после его производства в Азербайджанской Республике. Регистрационный сертификат действителен в течение 5 лет, и каждый БПЛА может иметь только один регистрационный сертификат одновременно.

Для отправки заявки на регистрацию на главной странице приложения в разделе «Услуги» следует перейти в категорию «Транспорт», выбрать услугу «Подача заявок на государственную регистрацию БПЛА», ввести необходимые данные, загрузить документы и отправить запрос. Также можно зайти на сайт my.gov.az, перейти в раздел «Услуги», в подразделе «Ведомства» выбрать Государственное агентство гражданской авиации и перейти к соответствующей услуге. Новые услуги переносят процессы, связанные с оборотом и регистрацией БПЛА, в цифровую плоскость, обеспечивая более удобное и доступное управление заявками.

Поделиться:
379

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев провел совещание по Госпрограмме развития систем водоснабжения ...

Общество

Лейла Алиева посетила семью шехида Тарлана Мамедова - ФОТО

Мнение

Протесты в Иране: экономика как детонатор, политика как цель

Общество

В Баку началась подготовка к 36-й годовщине трагедии 20 Января - ФОТО

Общество

Этим предпринимателям финансовые санкции не грозят - ПОДРОБНОСТИ

В Гяндже скончался студент: Начато расследование

Лейла Алиева посетила семью шехида Тарлана Мамедова - ФОТО

В Баку началась подготовка к 36-й годовщине трагедии 20 Января - ФОТО

Выбор редактора

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Новости для вас

В отношении врачей клиники «MedAura» возбуждено уголовное дело

В сети распространилось письмо Следственного комитета РФ, адресованное Азербайджану, в связи с крушением самолёта AZAL - ФОТО

Как проект в Баку сделал немецких мастеров известными в Европе - ФОТО

Сбежавший из реабилитационного центра Насими Набизаде найден - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Этим предпринимателям финансовые санкции не грозят - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 13:37

Аракчи: Власти Ирана взяли под контроль ситуацию с протестами

Сегодня, 13:33

В Гяндже скончался студент: Начато расследование

Сегодня, 13:30

Экспортная цена газа в бюджете Азербайджана на 2026 год увеличена в 1,8 раза

Сегодня, 13:25

Лейла Алиева посетила семью шехида Тарлана Мамедова - ФОТО

Сегодня, 13:17

Трамп выложил скриншот с информацией, что он якобы и.о. президента Венесуэлы - ФОТО

Сегодня, 13:13

Протесты в Иране: экономика как детонатор, политика как цель

Сегодня, 13:10

В Баку началась подготовка к 36-й годовщине трагедии 20 Января - ФОТО

Сегодня, 13:00

Трамп: Вся оборона Гренландии - «две собачьи упряжки»

Сегодня, 12:55

Агентству развития медиа Азербайджана исполнилось пять лет

Сегодня, 12:37

Как получить купчую на дома, построенные на земельных участках с муниципальными документами?

Сегодня, 12:33

Ильхам Алиев провел совещание по Госпрограмме развития систем водоснабжения Баку и Абшерона на 2026–2035 годы

Сегодня, 12:25

МИД Ирана заявил о высокой готовности страны противостоять агрессии

Сегодня, 12:15

Иностранцы, снявшие неэтичные видео на Аллее шехидов, подали апелляцию

Сегодня, 12:13

Главный врач Сумгайытской больницы №1 уволен с работы

Сегодня, 12:07

Губернатор Тегерана заявил об ослаблении протестных акций

Сегодня, 11:57

Назначен новый главный тренер национальной сборной Азербайджана по греко-римской борьбе

Сегодня, 11:52

Азербайджан направил официальное обращение в FIS относительно противоправного действия армянского спортсмена

Сегодня, 11:42

На Филиппинах из-за схода оползня на свалке погибли восемь человек

Сегодня, 11:38

Трамп заявил о пересечении Ираном красной линии

Сегодня, 11:30
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43