 В Лос-Анджелесе грузовик въехал в протестующих в поддержку Ирана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

В Лос-Анджелесе грузовик въехал в протестующих в поддержку Ирана

First News Media10:32 - Сегодня
В Лос-Анджелесе грузовик въехал в протестующих в поддержку Ирана

Грузовик въехал в участников демонстрации в поддержку иранских протестующих в Лос-Анджелесе, водитель был задержан.

Об этом сообщила газета Los Angeles Times.

По ее информации, инцидент произошел в воскресенье в районе Вествуд, где собрались порядка 3 тыс. митингующих. По данным городской пожарной службы, машина сбила одного человека, который не получил серьезных травм. Кроме того, двум участникам демонстрации провели медицинское обследование на месте происшествия, они отказались от дальнейшей помощи врачей.

Водитель грузовика был избит протестующими, прежде чем сотрудники правоохранительных органов задержали его. По словам капитана полиции Лос-Анджелеса Ричарда Гэбэлдона, он получил травмы. Гэбэлдон отметил, что преступнику, ранее не имевшему судимости, может быть предъявлено обвинение в нападении с применением смертельного оружия.

Помощник генпрокурора США Билл Эссайли заявил, что американское министерство юстиции осведомлено об инциденте, а на месте происшествия работают сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР). "ФБР находится на месте происшествия и работает с полицией Лос-Анджелеса, чтобы определить мотивы водителя. Ведется расследование, и мы будем информировать общественность по мере поступления дополнительной информации", - написал он в X.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за обвала национальной валюты и резкого роста цен. Участники акций требуют смены политического режима и прихода к власти Резы Пехлеви — сына свергнутого в 1979 году шаха. Власти Ирана обвинили в организации протеста США и Израиль.

США грозили нанести удары по территории Ирана, если в стране продолжат расстреливать протестующих. Тегеран, в свою очередь, предупредил, что американские военные и Израиль станут законными целями для атак, если США применят силу для поддержки акций протеста. СМИ писали, что Соединенные Штаты рассматривают несколько вариантов, среди которых прямые удары по иранским военным объектам и кибератаки.

Источник: ТАСС

Поделиться:
327

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев провел совещание по Госпрограмме развития систем водоснабжения ...

Общество

Лейла Алиева посетила семью шехида Тарлана Мамедова - ФОТО

Мнение

Протесты в Иране: экономика как детонатор, политика как цель

Общество

В Баку началась подготовка к 36-й годовщине трагедии 20 Января - ФОТО

В мире

Аракчи: Власти Ирана взяли под контроль ситуацию с протестами

Трамп выложил скриншот с информацией, что он якобы и.о. президента Венесуэлы - ФОТО

МИД Ирана заявил о высокой готовности страны противостоять агрессии

Губернатор Тегерана заявил об ослаблении протестных акций

Выбор редактора

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Новости для вас

Двое украинских министров подали заявления об отставке

Президент Ирана призвал граждан выйти на улицы

После гибели женщины ICE продолжит рейды: министр США назвала стрельбу самообороной - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

СМИ: США собираются атаковать Иран

Последние новости

Этим предпринимателям финансовые санкции не грозят - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 13:37

Аракчи: Власти Ирана взяли под контроль ситуацию с протестами

Сегодня, 13:33

В Гяндже скончался студент: Начато расследование

Сегодня, 13:30

Экспортная цена газа в бюджете Азербайджана на 2026 год увеличена в 1,8 раза

Сегодня, 13:25

Лейла Алиева посетила семью шехида Тарлана Мамедова - ФОТО

Сегодня, 13:17

Трамп выложил скриншот с информацией, что он якобы и.о. президента Венесуэлы - ФОТО

Сегодня, 13:13

Протесты в Иране: экономика как детонатор, политика как цель

Сегодня, 13:10

В Баку началась подготовка к 36-й годовщине трагедии 20 Января - ФОТО

Сегодня, 13:00

Трамп: Вся оборона Гренландии - «две собачьи упряжки»

Сегодня, 12:55

Агентству развития медиа Азербайджана исполнилось пять лет

Сегодня, 12:37

Как получить купчую на дома, построенные на земельных участках с муниципальными документами?

Сегодня, 12:33

Ильхам Алиев провел совещание по Госпрограмме развития систем водоснабжения Баку и Абшерона на 2026–2035 годы

Сегодня, 12:25

МИД Ирана заявил о высокой готовности страны противостоять агрессии

Сегодня, 12:15

Иностранцы, снявшие неэтичные видео на Аллее шехидов, подали апелляцию

Сегодня, 12:13

Главный врач Сумгайытской больницы №1 уволен с работы

Сегодня, 12:07

Губернатор Тегерана заявил об ослаблении протестных акций

Сегодня, 11:57

Назначен новый главный тренер национальной сборной Азербайджана по греко-римской борьбе

Сегодня, 11:52

Азербайджан направил официальное обращение в FIS относительно противоправного действия армянского спортсмена

Сегодня, 11:42

На Филиппинах из-за схода оползня на свалке погибли восемь человек

Сегодня, 11:38

Трамп заявил о пересечении Ираном красной линии

Сегодня, 11:30
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43