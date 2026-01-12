В Лос-Анджелесе грузовик въехал в протестующих в поддержку Ирана

Грузовик въехал в участников демонстрации в поддержку иранских протестующих в Лос-Анджелесе, водитель был задержан.

Об этом сообщила газета Los Angeles Times.

По ее информации, инцидент произошел в воскресенье в районе Вествуд, где собрались порядка 3 тыс. митингующих. По данным городской пожарной службы, машина сбила одного человека, который не получил серьезных травм. Кроме того, двум участникам демонстрации провели медицинское обследование на месте происшествия, они отказались от дальнейшей помощи врачей.

Водитель грузовика был избит протестующими, прежде чем сотрудники правоохранительных органов задержали его. По словам капитана полиции Лос-Анджелеса Ричарда Гэбэлдона, он получил травмы. Гэбэлдон отметил, что преступнику, ранее не имевшему судимости, может быть предъявлено обвинение в нападении с применением смертельного оружия.

Помощник генпрокурора США Билл Эссайли заявил, что американское министерство юстиции осведомлено об инциденте, а на месте происшествия работают сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР). "ФБР находится на месте происшествия и работает с полицией Лос-Анджелеса, чтобы определить мотивы водителя. Ведется расследование, и мы будем информировать общественность по мере поступления дополнительной информации", - написал он в X.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за обвала национальной валюты и резкого роста цен. Участники акций требуют смены политического режима и прихода к власти Резы Пехлеви — сына свергнутого в 1979 году шаха. Власти Ирана обвинили в организации протеста США и Израиль.

США грозили нанести удары по территории Ирана, если в стране продолжат расстреливать протестующих. Тегеран, в свою очередь, предупредил, что американские военные и Израиль станут законными целями для атак, если США применят силу для поддержки акций протеста. СМИ писали, что Соединенные Штаты рассматривают несколько вариантов, среди которых прямые удары по иранским военным объектам и кибератаки.

Источник: ТАСС