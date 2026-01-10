До 17° тепла - синоптики рассказали о погоде в воскресенье

В Азербайджане обнародован прогноз погоды на 11 января.

Как сообщили 1news.az в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных местах возможны слабый туман и морось. Северо-западный ветер утром сменится юго-западным, местами с порывами.

Температура воздуха ночью составит 3–5° тепла, днем — 11–16° тепла. Атмосферное давление понизится с 763 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью ожидается на уровне 80–85%, днем — 65–70%.

В районах Азербайджана прогнозируется в основном сухая погода, местами возможен туман. Будет дуть западный ветер, в отдельных районах временами усиливающийся.

Температура воздуха в ночные часы составит 0–5° тепла, днем — 12–17° тепла, в горных районах ночью ожидается 0–5° мороза, днем — 7–12° тепла.