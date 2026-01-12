Госпитализирована певица Настя Каменских - ВИДЕО

Проживающая в Испании украинская певица Настя Каменских (NK) была госпитализирована в Барселоне на пятый день голодовки.

На своей официальной странице в социальной сети Instagram Н.Каменских подробно рассказала о деталях своей госпитализации, отметив следующее: «На пятый день без еды я попала в скорую. Оказалась я там не из-за голода, а по другой причине. Доктор посоветовал мне сойти с дистанции, чтобы были силы справиться с текущим состоянием. В итоге у меня получилось почти четыре с половиной дня практики. Конечно, я расстроилась, что не довела дело до конца, но я доверяю Вселенной».

Певица подчеркивает, что «меню на сегодня - персиковый сок и тарелка постного овощного супа», отмечая, что в конце 2025 года она сильно перенервничала, что привело к паническим атакам, аритмии и к другим последствиям, которые она сейчас выясняет: «И сегодня это меня догнало. Не хочу жаловаться. Знаю, что со всем справлюсь».

