Трамп: США могут восстановить иранцам доступ к интернету

Соединенные Штаты рассматривают возможность принятия мер с целью восстановления населению Ирана доступа к интернету, в том числе при помощи мобильных терминалов компании Starlink.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Мы можем запустить интернет. Это возможно", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о ситуации в Иране на борту своего самолета на пути в Вашингтон из штата Флорида. Трамп провел выходные в своем поместье Мар-а-Лаго близ Уэст-Палм-Бич в этом штате.

Глава американской администрации подтвердил, что речь идет в том числе о возможности переброски в Иран в обход властей в Тегеране терминалов фирмы Starlink, принадлежащей Илону Маску. "Мы можем поговорить [об этом] с Илоном Маском. Думаю, я ему позвоню, как только закончу [беседовать] с вами", - отметил Трамп.

Источник: ТАСС