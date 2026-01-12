Стала известна причина смерти Риммы Шаповаловой - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

11 января стало известно о том, что умерла Римма Шаповалова - педагог по вокалу, заслуженная артистка Украины, много лет работавшая в Азербайджане.

Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев отметил в Instagram, что уход из жизни Р.Шаповаловой является «чрезвычайно печальной и болезненной новостью для украинской общины в Азербайджане», подчеркнув, что причиной смерти заслуженной артистки Украины стала тяжелая болезнь, однако подробности заболевания раскрывать не стал.

«Яркая творческая личность, которая вдохновляла молодые таланты Украины и Азербайджана, активно участвовала в продвижении украинской культуры и языка, была неравнодушна к чужим проблемам и всегда ценила людей. Невыразимая боль от тяжёлой, невосполнимой утраты. Вечная память и искренние соболезнования родным и близким…» - отмечает Ю.Гусев.

На протяжении многих лет она сотрудничала с ведущими музыкальными и телевизионными проектами страны, включая детский музыкальный фестиваль «Зима», «Səs Azərbaycan», «Səs Azərbaycan: Uşaqlar» и другие.

На протяжении многих лет она сотрудничала с ведущими музыкальными и телевизионными проектами страны, включая детский музыкальный фестиваль «Зима», «Səs Azərbaycan», «Səs Azərbaycan: Uşaqlar» и другие.

Отметим, что Р.Шаповалова была вокальным директором конкурсной песни Азербайджана на «Евровидении 2011» и, в одном лице, вокальным коучем Эльдара Гысымова и Нигяр Джамал.