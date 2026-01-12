Трамп призвал Кубу заключить сделку с США, «пока не поздно»

Президент США Дональд Трамп через свою соцсеть пригрозил Кубе некими последствиями, если она немедленно не «заключит сделку», и заявил, что поток венесуэльских денег и нефти на Кубу иссякнет после захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

«Куба много лет жила на больших объемах нефти и денег из Венесуэлы. В ответ Куба оказывала „охранные услуги“ двум последним венесуэльским диктаторам. Но больше этого не будет!», — написал Трамп в воскресенье в своей сети Truth Social.

«Больше не будет ни нефти, ни денег, идущих на Кубу — ноль! Я очень советую им заключить сделку, пока не поздно», — продолжил Трамп.

Источник: BBC