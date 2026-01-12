Назначен новый заместитель председателя Госагентства занятости

Эшгин Байрамов назначен заместителем председателя Государственного агентства занятости.

Как сообщает Report, соответствующий приказ подписал министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев.

Отметим, что Э.Байрамов в 2011-2025 годах работал заведующим отделом, проректором и преподавателем в Бакинском университете бизнеса. С февраля 2025 года до нынешнего назначения занимал должность руководителя Департамента международных связей и проектов Государственного агентства занятости.

Напомним, что на прошлой неделе Хасил Аббасов был назначен на должность председателя агентства.