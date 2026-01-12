Путь, начавшийся в Баку и наука, сформировавшаяся в Европе: ИНТЕРВЬЮ с Масудом Ашиной

Среди лиц, награждённых Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым за заслуги в укреплении дружбы между народами и развитии азербайджанской диаспоры, - всемирно известный учёный, невролог, профессор Копенгагенского университета Масуд Ашина.

Вручение ему ордена «Шохрат» рассматривается не только как признание личных научных достижений, но и как показатель международного научного и гуманитарного авторитета Азербайджана.

Соединив медицинское образование, полученное в Баку, с европейской научной школой, Масуд Ашина сегодня возглавляет ведущие международные исследовательские центры по изучению мигрени и головной боли, успешно представляет Азербайджан в научном сообществе и вносит вклад в деятельность диаспоры.

В беседе с 1news.az Масуд Ашина делится взглядами на свой научный путь, международные достижения, диаспорную деятельность и место азербайджанской науки в глобальной системе.

Результатом какого пути и каких ценностей вы считаете получение ордена «Шохрат»?

Я воспринимаю эту награду как оценку не только конкретных научных достижений, но и профессионального пути, выстраивавшегося на протяжении многих лет, а также приверженности определённым ценностям. Наряду с научной деятельностью неотъемлемой частью этого пути стала моя работа на уровне диаспоры и участие в проектах в рамках Фонда YAŞAT. Для меня ключевыми ценностями всегда были последовательность, чувство ответственности, профессионализм и стремление приносить реальную пользу в тех сферах, где я работаю.

Как в вашей биографии дополнили друг друга медицинское образование, полученное в Азербайджане, и научная школа Дании?

Медицинское образование, полученное в Баку, дало мне сильное клиническое мышление, практический подход к пациенту и чувство ответственности. Это стало очень прочной базой для всех последующих этапов. В Европе же я познакомился с научной методологией, доказательным подходом, планированием исследований и системным анализом результатов. Европейская научная среда требует умения задавать вопросы, сомневаться и постоянно перепроверять выводы. Со временем эти два подхода дополнили друг друга, сформировав сбалансированное видение как в клиническом, так и в научном плане.

Как формировался ваш путь к международному признанию в исследованиях мигрени?

Этот путь никогда не был внезапным скачком. Ключевую роль сыграли многолетняя концентрация на конкретных научных вопросах, последовательные исследования и выведение их результатов в международное научное обсуждение. Работа в среде международного сотрудничества, диалог с различными научными школами и открытость к критике стали неотъемлемой частью процесса. Со временем такой подход сформировал доверие в научном сообществе, и признание стало его естественным результатом.

Что на протяжении многих лет удерживает вас в науке?

Главная мотивация - не только научный интерес, но и реальные проблемы, с которыми я ежедневно сталкиваюсь в клинической практике. Мигрень - заболевание, которое снижает качество жизни миллионов людей и долгое время не воспринималось с должной серьёзностью. Видя, какую нагрузку создают боль, снижение работоспособности и социальные ограничения в повседневной жизни пациентов, невозможно не чувствовать дополнительную ответственность. Осознание того, что даже небольшие шаги в этой области могут реально повлиять на жизнь людей, и является источником долгосрочной мотивации.

В каком контексте сегодня звучит имя Азербайджана на международных научных платформах?

В основном - через отдельных учёных, конкретные исследовательские направления и персональные инициативы. В определённой степени это позитивно, поскольку говорит о наличии потенциала. В то же время это указывает и на то, что институциональное и системное представительство ещё не полностью сформировано. Существующие связи преимущественно проектные и нуждаются в поддержке долгосрочной стратегией.

Как можно усилить связи азербайджанских учёных, проживающих за рубежом, с Родиной?

Для этого необходимы более практичные и ориентированные на результат механизмы. Краткосрочные целевые научные проекты, совместные исследовательские программы и обмен знаниями могут быть более эффективными. Ключевой момент - чтобы сотрудничество было не формальным, а основанным на взаимной пользе. Модели, учитывающие реальные потребности обеих сторон, дают более устойчивые результаты.

Как бы вы охарактеризовали текущий этап развития исследований мигрени?

Этот этап характеризуется более глубоким пониманием биологических механизмов мигрени. Знания, полученные на уровне нейробиологии и молекулярных процессов, создают возможности для более точного и персонализированного лечения. Речь идёт не о резком и драматичном переломе, а о новом периоде, формирующемся поэтапно. Укрепление научной базы создаёт серьёзную основу для дальнейшего развития.

С какими трудностями сталкиваются азербайджанские молодые специалисты, желающие построить научную карьеру за рубежом?

Одна из главных трудностей - найти подходящую научную среду и выстроить долгосрочную перспективу. Научная карьера не даёт быстрых результатов, и это особенно сложно психологически на раннем этапе. Дополнительные барьеры создают языковые и культурные различия, а также высокая конкуренция. В этом пути крайне важны терпение, последовательность и реалистичные ожидания.

Чего не хватает для более быстрой интеграции азербайджанской науки в международную научную среду?

Прежде всего - системного подхода и преемственности. Международная интеграция невозможна через разовые инициативы, она формируется годами на основе продуманной стратегии. Необходимы параллельные инвестиции в научную инфраструктуру, человеческий капитал и механизмы международного сотрудничества. Поэтапное развитие выглядит более реалистичным, чем ориентация на краткосрочные результаты.

Что сегодня внушает вам надежду в отношении Азербайджана?

Экономическое развитие страны в последние годы, растущее внимание к климатической повестке и ориентированность на устойчивость в регионе вселяют осторожную, но реальную надежду. Эти процессы показывают, что начинает формироваться долгосрочное мышление. Если этот подход будет последовательно продолжен, есть основания рассчитывать на положительные результаты как в научной, так и в институциональной сфере.

Беседовала Кямаля Мамедова