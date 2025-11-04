Дорожная полиция призвала водителей проверять исправность фар перед выездом на дорогу

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям с призывом перед выездом проверять техническое состояние транспортных средств, особенно исправность и чистоту внешних световых приборов.

«Передние и задние фары, указатели поворота, фонари заднего хода и светоотражающие элементы обеспечивают не только освещённость дороги, но и безопасность водителя и других участников движения», - отмечают в дорожной полиции.

Отмечается, что в тёмное время суток, а также в туманные и дождливые дни неисправные световые приборы снижают видимость и повышают риск дорожно-транспортных происшествий.

«Не будем забывать: безопасная дорога - это ответственность каждого из нас», - подчеркивается в обращении.