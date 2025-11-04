В Баку временно ограничат движение на ряде улиц из-за подготовки к празднованию Дня Победы - СПИСОК

В связи с подготовкой к мероприятиям, приуроченным к Дню Победы - 8 Ноября, 5-6 ноября с 10:00 до 16:00 движение транспорта на ряде улиц и проспектов столицы будет полностью ограничено и направлено по изменённым маршрутам.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Главное управления дорожной полиции города Баку

Ниже представлен список улиц и проспектов, где будет введено ограничение движения:

- От Дворца водных видов спорта, здания Телетеатра и улицы Шейха Шамиля в направлении круга Азнефть;

- Проспект Нефтяников, улица Зарифы Алиевой, улица Узеира Гаджибейли и часть проспекта 8 Ноября;

- На участке от улицы Хагани Рустамова до улицы Юсифа Сафарова по бульвару Белого города.

Водители, въезжающие в столицу с южного направления, смогут воспользоваться альтернативным маршрутом к кругам «Азнефть» и «Нефтчиляр» - с 14-го километра Баку-Сальянского шоссе в направлении круга Локбатан, далее по третьему внешнему кольцу, проезжая через «20 Января» или Ени Ясамал.

Жителям посёлка Байыл и 20-го участка рекомендуется использовать внутренние дороги посёлка и, проехав по улице Гурбана Аббасова, следовать в сторону центра по улицам Теймура Эльчина, Мехди Гусейна и Лермонтова.

Водители, направляющиеся из центра города в Хатаинский и Низаминский районы, могут воспользоваться маршрутом по улицам Ш.Бадалбейли, Азадлыг, Низами и Ю.Сафарова.

Те, кто едет с проспекта Гейдара Алиева в сторону Ясамала и других районов, могут проехать по улице Ю.Сафарова, далее по улицам 28 Мая, Р.Бейбутова, Физули и А.Шаига.

На въездах и выездах с улиц и проспектов, где будут введены ограничения, сотрудники дорожной полиции будут нести службу и направлять транспортные средства по альтернативным маршрутам.

Участникам дорожного движения рекомендуется учитывать указанные ограничения и по возможности воздерживаться от использования личных автомобилей, передвигаясь в центральную часть города исключительно на общественном транспорте.