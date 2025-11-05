 Фидан: Турция нужна ЕС при новой международной конъюнктуре | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Фидан: Турция нужна ЕС при новой международной конъюнктуре

First News Media16:35 - Сегодня
Фидан: Турция нужна ЕС при новой международной конъюнктуре

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что без его страны Евросоюз будет недостаточно эффективным при текущей международной конъюнктуре, а у Турции без ЕС не будет достаточной опоры в регионе.

"Крайне важно, чтобы мы, европейские страны, объединились в рамках европейской географии для совместного решения экономических, политических и связанных с безопасностью проблем. Мы считаем, что ЕС - один из лучших примеров региональной ответственности - будет неполным без Турции, особенно при новой конъюнктуре. А без Европейского союза у Турции не будет достаточной опоры в регионе. Поэтому ЕС и Турция должны как можно скорее и без каких-либо отговорок продвинуть текущий процесс интеграции", - заявил Фидан на пресс-конференции в Хельсинки после переговоров со своей финской коллегой Элиной Валтонен.

Фидан подчеркнул, что турецкое правительство демонстрирует твердую решимость по этому вопросу. "Мы считаем ценным, что европейские лидеры также подтверждают свою волю по этому вопросу. Открытое заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о поддержке Турции в ЕС, сделанное на прошлой неделе во время его визита в нашу страну, было особенно ценным. По нашему мнению, такие заявления со стороны крупнейших европейских государств представляют собой важную отправную точку для преодоления проблем, которые в настоящее время блокируют этот процесс [евроинтеграции Турции]", - отметил глава МИД.

Он напомнил, что "из-за различных принятых решений и событий последних лет продвинуться по ряду вопросов евроинтеграции не удалось". "Важно, чтобы и европейские страны, и Турция искренне заявили о своей воле и продолжили движение по этому пути. Я вижу в этом новое начало. А вся остальная техническая работа может быть завершена со временем и профессионально", - сказал Фидан.

Источник: ТАСС

Поделиться:
231

Актуально

Мнение

Зерна доверия: Мирные жесты Баку открывают для Армении исторический шанс

Точка зрения

Не пора ли прощаться? EUMA теряет смысл на фоне диалога Баку и Еревана

Общество

Звонки и сообщения в МАХ стали доступны жителям Азербайджана

Общество

PASHA Real Estate объявляет старт продаж The Residences at The St. Regis, Baku - ФОТО

В мире

При крушении самолета в Кентукки погибли девять человек - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Фидан: Турция нужна ЕС при новой международной конъюнктуре

ЕС зарегистрировал кофе по-турецки в качестве традиционного продукта

В ЕС намерены устранить барьеры для передвижения войск внутри сообщества

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

«Игру престолов» удалили с украинских платформ из-за российского актера

Суд в Турции передал виллу на Босфоре наследникам дипломата царской России - ФОТО

Вице-президента США раскритиковали за желании поменять веру жены

Герцогиня Меган Маркл с крыльями бабочки выпрашивала конфеты с принцем Гарри

Последние новости

Сахиба Гафарова прибыла в Бразилию с рабочим визитом для участия в COP30

Сегодня, 18:30

При крушении самолета в Кентукки погибли девять человек - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Сегодня, 18:15

Азербайджан представлен на Международном молодежном форуме в Актау

Сегодня, 18:05

В Азербайджане отец и сын охотились на птиц из «Красной книги»

Сегодня, 17:52

В Вашингтоне представители Армении, США и Азербайджана обсудили «Маршрут Трампа»

Сегодня, 17:49

Хикмет Гаджиев провел встречу с госминистром Великобритании Стивеном Даути

Сегодня, 17:41

«Новогодняя фабрика чудес»: На сцене РДТ оживут любимые сказочные герои – ВИДЕО

Сегодня, 17:35

При поддержке Azercell Фонд «YAŞAT» организовал II Интеллектуальный Марафон для детей шехидов - ФОТО

Сегодня, 17:22

В ресторанах и банкетных залах выявлены случаи использования мясной продукции неизвестного происхождения

Сегодня, 17:16

Кикбоксер Айхан Азизов дисквалифицирован на 2 года

Сегодня, 16:55

Не пора ли прощаться? EUMA теряет смысл на фоне диалога Баку и Еревана

Сегодня, 16:52

Начались поставки казахстанской пшеницы в Армению через Азербайджан

Сегодня, 16:37

Фидан: Турция нужна ЕС при новой международной конъюнктуре

Сегодня, 16:35

«Azərlotereya» вновь подтвердила соответствие трём международным стандартам - ФОТО

Сегодня, 16:30

Зерна доверия: Мирные жесты Баку открывают для Армении исторический шанс

Сегодня, 16:22

С поддержкой Birbank в системе общественного транспорта начинается новая эпоха

Сегодня, 16:15

Звонки и сообщения в МАХ стали доступны жителям Азербайджана

Сегодня, 16:13

Последние часы! Скоро станет известен следующий победитель розыгрыша Zeekr 001!

Сегодня, 16:10

В Баку горит ресторан

Сегодня, 16:02

PASHA Real Estate объявляет старт продаж The Residences at The St. Regis, Baku - ФОТО

Сегодня, 15:55
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10