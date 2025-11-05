Фидан: Турция нужна ЕС при новой международной конъюнктуре

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что без его страны Евросоюз будет недостаточно эффективным при текущей международной конъюнктуре, а у Турции без ЕС не будет достаточной опоры в регионе.

"Крайне важно, чтобы мы, европейские страны, объединились в рамках европейской географии для совместного решения экономических, политических и связанных с безопасностью проблем. Мы считаем, что ЕС - один из лучших примеров региональной ответственности - будет неполным без Турции, особенно при новой конъюнктуре. А без Европейского союза у Турции не будет достаточной опоры в регионе. Поэтому ЕС и Турция должны как можно скорее и без каких-либо отговорок продвинуть текущий процесс интеграции", - заявил Фидан на пресс-конференции в Хельсинки после переговоров со своей финской коллегой Элиной Валтонен.

Фидан подчеркнул, что турецкое правительство демонстрирует твердую решимость по этому вопросу. "Мы считаем ценным, что европейские лидеры также подтверждают свою волю по этому вопросу. Открытое заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о поддержке Турции в ЕС, сделанное на прошлой неделе во время его визита в нашу страну, было особенно ценным. По нашему мнению, такие заявления со стороны крупнейших европейских государств представляют собой важную отправную точку для преодоления проблем, которые в настоящее время блокируют этот процесс [евроинтеграции Турции]", - отметил глава МИД.

Он напомнил, что "из-за различных принятых решений и событий последних лет продвинуться по ряду вопросов евроинтеграции не удалось". "Важно, чтобы и европейские страны, и Турция искренне заявили о своей воле и продолжили движение по этому пути. Я вижу в этом новое начало. А вся остальная техническая работа может быть завершена со временем и профессионально", - сказал Фидан.

Источник: ТАСС